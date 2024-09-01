  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Губернатор: В Белгороде после удара ВСУ ранены 8 жителей

Екатерина Венкина
1 сентября 2024 г.

По словам Вячеслава Гладкова, в Белгороде, по предварительной информации, после удара ВСУ ранены восемь мирных жителей, включая двоих детей.

https://p.dw.com/p/4k9OC
Пожар в Белгороде после обстрела города
Атака на Белгород (фото из архива)Фото: IMAGO/ITAR-TASS

В Белгороде, по предварительной информации, после удара вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены восемь мирных жителей, включая двоих детей. Об этом в воскресенье, 1 сентября, в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) - сбито несколько воздушных целей.

Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир. Тушатся еще три возгорания. По словам губернатора, он выехал на место происшествия.

Гладков: В поселке Майский ранен один человек

После отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Майский ранен один человек. Врачи оказали мужчине с осколочным ранением головы помощь на месте. В одном из легковых автомобилей выбиты стекла, отметил Гладков.

Украинские беспилотники в ночь на 1 сентября атаковали Москву, Белгородскую, Брянскую, Липецкую и Тульскую области и другие регионы РФ.

Обстрел Россией Харькова

Российская Белгородская область граничит с Харьковской областью Украины.

Российские войска 1 сентября подвергли ракетному обстрелу город Харьков. В общей сложности были нанесены "около 10 ударов", сообщил в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Пор его словам, более 40 человек получили ранения.

На момент публикации материала заявления воюющих сторон не представляется возможности оперативно проверить.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Трамвай в Харькове, июнь, 2024 года

Харьков. Улицы прифронтового города

Харьков. Улицы прифронтового города

С первых дней масштабного вторжения России в Украину Харьков подвергается обстрелам. Вот каким увидел город в июне 2024 года корреспондент DW (фотогалерея).
Конфликты1 июля 2024 г.10 фото
external

Уволен главком Воздушных сил ВСУ, Россия приближается к Покровску. DW Новости (31.08.2024)

Уволен главком Воздушных сил ВСУ, Россия приближается к Покровску. DW Новости (31.08.2024)

Потеря истребителя F-16 повлекла за собой кадровые перестановки в командовании Воздушных сил ВСУ, а также публичную перепалку между депутатом Верховной Рады и уволенным командующим. Тем временем Россия развивает наступление в Донбассе, приближаясь к стратегически важному городу Покровск.
Политика31 августа 2024 г.29:45 мин.
На улицах Курска (8 августа 2024 год)

Как в Курске и Белгороде реагируют на бои и операцию ВСУ

Как в Курске и Белгороде реагируют на бои и операцию ВСУ

Жители Курска, где сейчас идут боевые действия, и Белгорода, другого пограничного российского города, встревожены ситуацией и недовольны тем, что власти скрывают от них информацию.
Конфликты9 августа 2024 г.
Показать еще