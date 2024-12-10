В Саратовской области заявили об атаке на военный аэродром

Российские военные предотвратили удар БПЛА на военный аэродром, утверждает губернатор Саратовской области. По его словам разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во вторник, 10 декабря, заявил об атаке дронов на военный аэродром в регионе. Атаку удалось предотвратить, беспилотники ликвидированы, утверждает он. "На месте работают все необходимые экстренные службы. Разрушений и пострадавших предварительно нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале. О каком именно аэродроме идет речь, он не уточнил.

Минобороны РФ пока не сообщало о беспилотниках в Саратовской области. В Украине тоже не комментировали сообщение об ударе дронов в российском регионе.

С авиабазы "Энгельс-2" осуществляются удары по Украине

В Энгельсе Саратовской области расположена авиабаза воздушно-космических сил РФ "Энгельс-2", на которой базируются стратегические бомбардировщики. В ВСУ многократно заявляли, что самолеты из Энгельса запускают ракеты по территории Украины.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины этот аэродром неоднократно подвергался украинским атакам. Одна из последних произошла в конце августа 2024 года.

В начале ноября в результате атаки беспилотников на Саратовский нефтеперерабатывающий завод загорелись мазутный резервуар и одна из технологических установок. Спустя несколько дней из-за угрозы атаки БПЛА временно приостановил работу саратовский аэропорт Гагарин.