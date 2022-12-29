Глава Саратовской области: Системы ПВО сбили беспилотник

Роман Бусаргин не уточнил, кем запущен сбитый летательный аппарат. В регионе находится военный аэродром Энгельс, в декабре уже попадавший под атаки беспилотных летательных аппаратов.

В Саратовской области в четверг, 29 декабря, сработала система противовоздушной обороны. Как объяснил губернатор региона Роман Бусаргин, был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Чиновник не уточнил, о какой модели дрона идет речь, и кем был запущен беспилотник.

По словам Бусаргина, в результате падения обломков никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Губернатор опроверг информацию об эвакуации детских садов, подчеркнув, что все дошкольные учреждения работают в штатном режиме. Между тем Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что власти закрыли воздушное пространство над Саратовом.

Неоднократные атаки на аэродром Энгельс

Расположенный в Саратовской области военный аэродром Энгельс вместе с военным аэродромом Дягилево в Рязанской области 5 декабря был атакован беспилотниками. Министерство обороны РФ заявило об атаке реактивными дронами советского производства, совершенной якобы с целью вывести из строя самолеты дальней авиации ВКС РФ. В ведомстве утверждали, что средства противовоздушной обороны ВКС России перехватили украинские БПЛА. Спутниковые снимки и сделанные на месте фотографии показывали, что в результате взрывов были повреждены военные самолеты. По версии министерства, была лишь "незначительно повреждена" обшивка корпуса двух самолетов.

В ночь на 26 декабря стало известно о новой атаке на аэродром Энгельс. По словам Минобороны РФ, при подлете к объекту был сбит украинский беспилотник, в результате падения его обломков погибли три российских военнослужащих технического состава, а авиатехника не получила повреждений.

Аэродром Энгельс в Приволжском федеральном округе служит базой для сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады РФ. По данным украинской стороны, аэродром выступает плацдармом для старта самолетов для нанесения ударов по инфраструктуре Украины, граница с которой пролегает более чем в 700 км от объекта.

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