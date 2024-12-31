Губернатор: Обломки БПЛА упали на нефтебазу в Ярцево

По данным губернатора Василия Анохина, нефтебаза в Ярцево загорелась после атаки украинских беспилотников.

Обломки одного из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по предварительной информации, упали на территории нефтебазы в городе Ярцево в Смоленской области. Об этом во вторник, 31 декабря, написал в Telegram губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, средствами противовоздушной обороны Минобороны РФ в Ярцевском районе была подавлена атака БПЛА. "В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов", - заявил Анохин. Спасательные службы устраняют последствия, угрозы жилым объектам нет, добавил он.

SHOT: Прогремели свыше десятка мощных взрывов

Глава Ярцевского района Роман Захаров заявил , что на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. По данным политика, расследованием занимаются спецслужбы и компетентные органы.

По версии Telegram-канала SHOT, всего было слышно более десятка мощных взрывов, до этого в небе раздавалось характерное для БПЛА "жужжание".

Между тем над соседней Брянской областью в ночь на 31 декабря было уничтожено 19 дронов, заявил губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 28 декабря над регионами России силами противовоздушной обороны были уничтожены 56 украинских беспилотников, отчиталось в Telegram министерство обороны РФ. "11 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 28 - над территорией Воронежской области и 17 - над территорией Ростовской области", - указывали в ведомстве.

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