  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ОбществоСША

В Мэриленде помиловали 100 тысяч осужденных за марихуану

Евгений Жуков
18 июня 2024 г.

Глава Мэриленда объявил о снятии свыше 175 тысяч судимостей за незначительные правонарушения, связанные с хранением и употреблением марихуаны. Это самое массовое помилование в США на уровне штата.

https://p.dw.com/p/4hApD
Губернатор Мэриленда Уэс Мур
Губернатор Мэриленда Уэс МурФото: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

Губернатор американского штата Мэриленд объявил об отмене более 175 000 судимостей за употребление марихуаны, а также за хранение принадлежностей для употребления каннабиса. Об этом губернатор Уэс Мур заявил в понедельник, 17 июня, на пресс-конференции в столице Мэриленда Аннаполисе, указав, что это самое масштабное помилование на уровне штата в истории США. На видеозаписи выступления видно, что эти слова главы штата были встречены бурными овациями.

Этот шаг позволяет снять судимости за незначительные правонарушения примерно со 100 тысяч человек. Генеральный прокурор Мэриленда Энтони Браун назвал массовое помилование "вопросом расового равенства".

Марихуана в Мэриленде легализована

Рекреационный каннабис был легализован в Мэриленде в 2023 году после референдума, однако уже вынесенные на тот момент приговоры за хранение марихуаны и прочие мелкие правонарушения не были отменены.

"Поскольку употребление и хранение каннабиса больше не является незаконным в штате, жители Мэриленда не должны продолжать сталкиваться с препятствиями при получении жилья, работы или образования из-за судимостей за поведение, которое больше не является незаконным", - говорится в заявлении администрации губернатора.

Употребление каннабиса в рекреационных целях легализовано 24 штатах США, а также округе Колумбия. На федеральном уровне президент США Джо Байден подписал указ о помиловании всех осужденных за хранение марихуаны еще осенью 2022 года.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Инфографика: зарегистрированные полицией наркопреступления в Германии

Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию?

Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию?

На марихуану, которая считается легким наркотиком, в Европе приходится почти две трети всех наркопреступлений. Как на эту статистику повлияла пандемия? Подробные данные в инфографиках DW.
Общество28 июня 2021 г.4 фото
external

Опиум и марихуана: как выживают афганские крестьяне (23.11.2021)

Опиум и марихуана: как выживают афганские крестьяне (23.11.2021)

После прихода к власти в Афганистане в августе, талибы пообещали сделать страну свободной от наркотиков. Но в стране и дальше выращивают опийный мак. Для многих фермеров это – единственная возможность выжить. Афганистан остается ведущим производителем опиума в мире.
Общество23 ноября 2021 г.03:01 мин.
Лист конопли, выращенной на ферме

Легализация марихуаны: каковы преимущества и риски

Легализация марихуаны: каковы преимущества и риски

Отличный секс и защита от ковида, с одной стороны. Проблемы с концентрацией внимания и ущерб здоровью в долгосрочной перспективе - с другой. Последние данные ученых о влиянии употребления каннабиса - у DW.
Общество23 января 2022 г.
Показать еще