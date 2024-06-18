В Мэриленде помиловали 100 тысяч осужденных за марихуану

Глава Мэриленда объявил о снятии свыше 175 тысяч судимостей за незначительные правонарушения, связанные с хранением и употреблением марихуаны. Это самое массовое помилование в США на уровне штата.

Губернатор американского штата Мэриленд объявил об отмене более 175 000 судимостей за употребление марихуаны, а также за хранение принадлежностей для употребления каннабиса. Об этом губернатор Уэс Мур заявил в понедельник, 17 июня, на пресс-конференции в столице Мэриленда Аннаполисе, указав, что это самое масштабное помилование на уровне штата в истории США. На видеозаписи выступления видно, что эти слова главы штата были встречены бурными овациями.

Этот шаг позволяет снять судимости за незначительные правонарушения примерно со 100 тысяч человек. Генеральный прокурор Мэриленда Энтони Браун назвал массовое помилование "вопросом расового равенства".

Марихуана в Мэриленде легализована

Рекреационный каннабис был легализован в Мэриленде в 2023 году после референдума, однако уже вынесенные на тот момент приговоры за хранение марихуаны и прочие мелкие правонарушения не были отменены.

"Поскольку употребление и хранение каннабиса больше не является незаконным в штате, жители Мэриленда не должны продолжать сталкиваться с препятствиями при получении жилья, работы или образования из-за судимостей за поведение, которое больше не является незаконным", - говорится в заявлении администрации губернатора.

Употребление каннабиса в рекреационных целях легализовано 24 штатах США, а также округе Колумбия. На федеральном уровне президент США Джо Байден подписал указ о помиловании всех осужденных за хранение марихуаны еще осенью 2022 года.