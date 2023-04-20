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Губернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр УссФото: Vladimir Gerdo/ITAR-TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

Губернатор Красноярского края Усс уходит в отставку

Даниил Сотников
1 ч. назад

Занимавший этот пост с 2017 года губернатор Красноряского края Александр Усс сообщил об уходе в отставку после встречи с Путиным.

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Губернатор Красноярского края Александр Усс, занимавший этот пост с 2017 года, уходит в отставку. Об этом он сообщил в четверг, 20 апреля.

Как написал Усс в своем Telegram-канале, после встречи с президентом России Владимиром Путиным он "получил предложение продолжить работу на федеральном уровне" и одновременно "заниматься и вопросами социально-экономического развития" Красноярского края.

Выборы нового губернатора региона, несмотря на отставку Усса, пройдут в запланированные сроки в сентябре, сообщил избирком края. Пост временно исполняющего обязанности главы региона Путин предложил замглавы Минфина Михаилу Котюкову, который согласился.

Побег сына Усса из-под ареста в Италии

Одной из резонансных историй последнего времени, связанной с Александром Уссом, стал побег его сына Артема из-под домашнего ареста в Италии. В октябре 2022 года он был задержан там по запросу США, которые обвиняют его в отмывании денег и обходе санкций против России. После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса было возбуждено и в России - по статье об особо крупном отмывании денег организованной группой.

Как выяснило итальянское следствие, Уссу помогла сбежать оперативная группа из нескольких человек. Мужчина за несколько часов сумел добраться из Милана до итальянского города Триест, сменив по пути несколько машин. Там Усс по поддельным документам перешел границу Словении, после чего отправился в Сербию и уже, по всей видимости, оттуда улетел в Россию.

Александр Усс после побега поблагодарил всех, кто поддерживал его во время возвращения сына в Россию. Отдельную благодарность он высказал Путину, не уточнив, какую роль президент сыграл в побеге Артема. "Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем", - сказал Усс.

Как сообщает агентство ТАСС, карточка Артема Усса исчезла из базы розыска МВД России.

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