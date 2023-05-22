Губернатор: В Белгородскую область зашла украинская ДРГ

В соцсетях распространены видеозаписи предполагаемого въезда украинских танков на КПП "Грайворон" в Белгородской области. РДК заявил о выполнении боевых задач в РФ. Белгородский губернатор пишет об обстрелах ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о "заходе диверсионно-разведывательной группы ВСУ" на территорию Грайворонского округа. "Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", - написал Гладков в Telegram-канале в понедельник, 22 мая. Он сообщил, что после обстрела села Глотово того же округа ранены два человека. "Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести", - добавил губернатор.

Ранее российские Telegram-каналы сообщили о массированном обстреле Грайворонского района Белгородской области. "По нашим данным, уже больше часа ВСУ накрывают села Новостроевка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино. Предварительно, погиб один человек", - написал утром 22 мая Mash . Кроме того, сообщается о сбросе взрывчатки на жилой дом в селе Новая Таволжанка. "По нашей информации, пострадавших нет. Сам БПЛА рухнул в ста метрах от зданий. На месте работают оперативные службы и взрывотехники", - передает Mash. В свою очередь Shot пишет об "ожесточенном бое с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревне Дроновка". "С обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечено несколько дронов", - указывается далее.

РДК заявил о выполнении боевых задач в России

Между тем "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявил, что его бойцы находятся на территории России и выполняют там боевые задачи. Активисты опубликовали несколько видео в Telegram на фоне дорожных знаков на въезде в села Брянской и Белгородской областях и указали, что продолжают борьбу. В свою очередь легион "Свобода России" призвал жителей районов близ границы с Украиной оставаться дома и "не сопротивляться". Дальнейшую информацию пообещали предоставить позже.

Тем временем в соцсетях размещен видеоролик о проезде танка с флагом Украины. Как утверждается в ролике, танк ВСУ заехал на территорию КПП "Грайворон" в Белгородской области со стороны Украины. Официальных подтверждений этой информации не поступало. Видео первым опубликовал украинский паблик "Скринька-Пандори". Telegram-канал Moscow calling опубликовал несколько видео с предположительным заходом украинских танков на территорию КПП "Грайворон".

Губернатор написал об обстрелах ВСУ и информационной атаке

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле Грайворонского городского округа украинскими войсками. "Обошлось без пострадавших мирных жителей. Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию", - написал он в Telegram . Кроме того, по словам Гладкова, село Козинка попало под минометный обстрел, в результате попадания одного из снарядов в частный жилой дом произошел пожар. Губернатор также сообщил о разрушениях в других частных домовладениях, а также на складе сена.

Гладков заявил также, что на его регион совершается "массированная информационная атака", чтобы вызвать панику среди населения "на фоне массированного обстрела Грайворонского городского округа". Он опроверг сообщения, что в Шебекинском районе готовится эвакуация населения.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Хоромное Климовского района из минометов. "Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в Telegram .

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