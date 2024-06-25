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Губернатор: Белгородская область попала под атаку дронов

Павел Мыльников
Опубликовано 25 июня 2024 г.Обновлено 25 июня 2024 г.

На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, сообщил Вячеслав Гладков, приведя противоречивые данные о последствиях атаки. В Воронежской области сбито два дрона, заявил губернатор Гусев.

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Поврежденные автомобили в Белгородском районе (фото из архива)
Поврежденные автомобили в Белгородском районе (фото из архива)Фото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

Белгород и Белгородский район попали под массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в ночь на вторник, 25 июня. На подлете к Белгороду было сбито несколько воздушных целей, добавил он.

По предварительной информации, пострадал один человек, который отказался от госпитализации, пояснил Гладков. По его словам, в Белгороде выбито несколько окон в одном из многоквартирных домов и автосалоне, а также посечены три автомобиля. Кроме того, после отражения воздушной атаки средствами ПВО в селе Стрелецкое на территории частного дома был поврежден забор, а в селе Головино поврежден автомобиль.

Обстрел Шебекино

Кроме того, под обстрел попал город Шебекино, сообщил чиновник, обвинив в этом Вооруженные силы Украины. По предварительной информации, никто не пострадал, сгорело административное здание одного из предприятий, повреждены два многоквартирных дома и несколько частных домовладений.

Часом ранее губернатор приводил другую информациюоб атаке беспилотников. Из слов чиновника выходило, что ранена женщина, которую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом руки, в Белгороде повреждены четыре многоквартирных дома и один частный, а также фасады двух коммерческих объектов, линия газоснабжения и четыре автомобиля. Кроме того, в поселке Северный выбиты окна в трех квартирах многоквартирного дома, утверждал Гладков.

Белгородская область в последние месяцы неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. Россия возлагает вину за них на Украину. Украинское командование, как правило, не комментирует обстрелы.

Воронежская область: пожар в промзоне после падения дрона

В ночь на 25 июня в Белгородской области дважды звучал сигнал ракетной опасности. В Воронежской области ночью были сбиты два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, части одного из дронов упали на промплощадке, вспыхнувший в результате пожар удалось потушить. По предварительной информации, никто не пострадал.

Угроза атаки БПЛА была объявлена и в Курской области, однако об ударах беспилотников или их уничтожении не сообщали ни власти, ни министерство обороны России.

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