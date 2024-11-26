Первая сессия парламента Грузии прошла на фоне протестов

В понедельник, 25 ноября, в парламенте Грузии прошла первая сессия парламента нового созыва. На заседании присутствовали только депутаты "Грузинской мечты", партии, официально признанной победителем на прошедших в прошлом месяце выборах. Представители четырех оппозиционных партий и объединений, прошедших в парламент, отказались участвовать в сессии, не признав результаты выборов. Некоторые из них приняли участие в акции протеста, шедшей перед зданием парламента.

Протестующие у стен парламента Грузии Фото: Bachir Kitachaev/DW

Парламент начал работу на фоне продолжающихся протестов оппозиции и части гражданского общества, которые считают выборы сфальсифицированными. Они также отмечают незаконность прошедшего заседания, так как его должна была созвать президент страны Саломе Зурабишвили.

Бурные овации Иванишвили

Незадолго до начала заседания "Грузинская мечта" утвердила состав нового правительства. Правящая партия по результатам выборов получила 89 мандатов, что позволяет ей делать это в одностороннем порядке. Во время заседания в парламенте, который защищали отряды полиции, были признаны действительными мандаты всех 150 депутатов, в том числе, 61 оппозиционного.

Среди представителей "Грузинской мечты" депутатами стали, в частности, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, экс-премьер Ираклий Гарибашвили, а также основатель партии и ее почетный председатель миллиардер Бидзина Иванишвили, который, по мнению оппозиции, единолично правит страной через марионеточную партию.

На заседании депутаты правящей партии стоя аплодировали своему лидеру и зачитывали слова благодарности в адрес миллиардера. В соцсетях распространилось видео, на котором старейший депутат парламента Ладо Кахадзе, поздоровавшись, прижал к своей щеке руку Иванишвили.

Президент Грузии назвала первое заседание парламента "черным понедельником"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: Alexander Patrin/ITAR-TASS/IMAGO

Президент страны Саломе Зурабишвили назвала первое заседание нового парламента "черным понедельником". "Сегодня парламента Грузии больше не существует", - заявила она позже в своем видеообращении, указав, что правящая команда проигнорировала конституцию страны. Что имела в виду глава государства?

Многие представители гражданского общества назвали собрание депутатов незаконным по нескольким причинам. Согласно конституции страны, созвать и открыть первую сессию нового парламента должен президент Грузии. Зурабишвили отказалась это сделать и не присутствовала на заседании.

Участник акции протеста у стен парламента Грузии Фото: Bachir Kitachaev/DW

Правозащитные организации также отмечают, что для того, чтобы парламент получил полные полномочия для своей работы, необходимо признание полномочий двух третей от списочного состава депутатов. Но, согласно регламенту, депутаты не могут получить утверждение мандата, если законность их избрания оспаривается в Конституционном суде. А именно это и сделала Зурабишвили, которая обратилась в КС, оспаривая легитимность выборов и требуя провести новое голосование. Своего решения суд пока не огласил.

Шумные протесты без плана действий

Протестующие и полиция у стен парламента Грузии Фото: Bachir Kitachaev/DW

Проводить заседание высшему законодательному органу Грузии пришлось под защитой отрядов полиции и спецназа, блокирующих всех входы в здание парламента. С воскресенья в столице страны проходят массовые протесты. Тысячи людей прошли маршем по Тбилиси и провели акцию у здания парламента. Часть из них осталась ночевать там в палатках, перекрыв проспект Шоты Руставели.

Утром в понедельник, несмотря на холод и дождь, к ним присоединились новые протестующие. У главного входа в парламент кто-то написал краской "Resistance" (сопротивление). Через колонки оппозиционеры включили аудиозапись, которая схожа с предупреждением, включаемым полицией перед разгоном митингов. "Рабы России, пожалуйста, покиньте Грузию. В противном случае, против вас будут приняты меры", - повторял женский голос.

Протестующие у стен парламента Грузии Фото: Bachir Kitachaev/DW

"Рабы", "русские", - кричали протестующие в сторону парламента и охраняющих его силовиков. Некоторые из участников акций пытались уговорить полицейских уйти со своих постов, взывая к их совести. Однако те не реагировали, впрочем, и не предпринимали попытки разогнать оппозиционеров.

Заседание парламента транслировалось на большом экране и протестующие выкрикивали проклятия в адрес депутатов и освистывали их. Часть манифестантов приблизилась к железным воротам парламента и стала бить в них. На территорию парламента они перебрасывали мусор, петарды и яйца. Активная часть акции продолжалась около часа и затем люди стали расходиться. Представители оппозиции, выступавшие на митинге, никакого плана дальнейших действий не озвучили.