"Грузинский национальный легион" внесен в список террористов

"Грузинский национальный легион" внесен в список террористов14 июня 2024 г.
Боевое подразделение из Грузии "Грузинский национальный легион" (ГНЛ) признано судом в России террористической организацией и включено в список террористических организаций, сообщило в пятницу, 14 июня, агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ. Отмечается, что деятельность ГНЛ отныне запрещена на территории России.
Кроме того, в Москве заочно арестовали главу "Грузинского национального легиона" Ушанги (Мамуку) Мамулашвили, отмечают в публикации, уточняя, что в настоящее время ФСБ "продолжает мероприятия по выявлению и пресечению угроз безопасности государства", исходящих от членов ГНЛ.
По данным ФСБ, "Грузинский национальный легион" является наиболее крупным вооруженным формированием, комплектуемым по национальному признаку.
"Легион" воюет на стороне Украины с 2014 года
"Грузинский национальный легион" - добровольческое военное подразделение, созданное в 2014 году из имеющих боевой опыт граждан Грузии, приняло активное участие в военных действиях на востоке Украины. На данный момент участвует в защите Украины от российского вторжения в составе 25-го батальона территориальной обороны Киевской области.
Ушанги Мамулашвили, заочно привлеченный в России к уголовной ответственности "за вербовку и участие наемников в боевых действиях на стороне ВСУ", в октябре прошлого года был объявлен российским МВД в розыск. Ранее Следственный комитет РФ заочно привлек к уголовной ответственности более 70 участников ГНЛ, пишет ТАСС.
"Грузинский национальный легион" стал 51-й организацией, признанной в России террористической. Ранее решением российского суда террористической также была признана организация "Русский добровольческий корпус" - подразделение добровольцев из России, воюющих на стороне ВСУ.