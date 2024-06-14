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"Грузинский национальный легион" внесен в список террористов

Роман Сулима
14 июня 2024 г.

Боевое подразделение из Грузии, принимающее участие в войне на стороне Украины, признано судом в РФ террористических организаций. Его деятельность теперь запрещена на территории России, сообщило ТАСС со ссылкой на ФСБ.

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Здание ФСБ в Москве
Здание ФСБ в МосквеФото: Maxim Shemetov/File Photo/REUTERS

Боевое подразделение из Грузии "Грузинский национальный легион" (ГНЛ) признано судом в России террористической организацией и включено в список террористических организаций, сообщило в пятницу, 14 июня, агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ. Отмечается, что деятельность ГНЛ отныне запрещена на территории России.

Кроме того, в Москве заочно арестовали главу "Грузинского национального легиона" Ушанги (Мамуку) Мамулашвили, отмечают в публикации, уточняя, что в настоящее время ФСБ "продолжает мероприятия по выявлению и пресечению угроз безопасности государства", исходящих от членов ГНЛ.

По данным ФСБ, "Грузинский национальный легион" является наиболее крупным вооруженным формированием, комплектуемым по национальному признаку.

"Легион" воюет на стороне Украины с 2014 года

"Грузинский национальный легион" - добровольческое военное подразделение, созданное в 2014 году из имеющих боевой опыт граждан Грузии, приняло активное участие в военных действиях на востоке Украины. На данный момент участвует в защите Украины от российского вторжения в составе 25-го батальона территориальной обороны Киевской области.

Ушанги Мамулашвили, заочно привлеченный в России к уголовной ответственности "за вербовку и участие наемников в боевых действиях на стороне ВСУ", в октябре прошлого года был объявлен российским МВД в розыск. Ранее Следственный комитет РФ заочно привлек к уголовной ответственности более 70 участников ГНЛ, пишет ТАСС.

"Грузинский национальный легион" стал 51-й организацией, признанной в России террористической. Ранее решением российского суда террористической также была признана организация "Русский добровольческий корпус" - подразделение добровольцев из России, воюющих на стороне ВСУ.

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