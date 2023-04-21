Грузинский банк предупредил о закрытии счетов из-за санкций

На 422-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 21 апреля (время московское).

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В ходе заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии министр обороны США Ллойд Остин заверил, что международная поддержка Киева, "сил свободы в Украине", остается неизменной, широкой и решительной. "Украине срочно нужна наша помощь, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и подразделения от угрозы российских ракет", - заявил он, подчеркнув, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется. По словам Остина, с начала войны США предоставили Киеву военную помощь уже на сумму более 35 млрд долларов и усилия партнеров, которые имели большое значение для Украины на поле боя, продемонстрировали, насколько сильно Кремль просчитался.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также пообещал Киеву дальнейшую военную помощь. "В Украине идет война логистики", - заявил он перед началом встречи министров обороны стран-партнеров. По его словам, не менее важным, чем новые поставки вооружений, является поддержание в рабочем состоянии уже поставленных в Украину систем. "Нам нужны боеприпасы, запасные части и топливо", - сказал Столтенберг.

Грузинский банк предупредил о закрытии счетов при нарушении санкций

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Один из крупнейших в Грузии банков TBC Bank предупредил клиентов о закрытии счетов в случае нарушения санкций против России. "В феврале 2022 года Великобритания, США и ЕС ввели различные санкции против России, ограничивающие определенные операции и сделки в отношении страны, связанных с ней физических и юридических лиц. Санкции включают, помимо прочего, замораживание активов, блокировку, ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот", - сообщается на сайте финансового учреждения . Отмечается, что "если банк выявит операцию, нарушающую санкции, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления".

Хроника событий 21 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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