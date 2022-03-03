 Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 03.03.2022

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Европа

Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС

С учетом ситуации вокруг Украины власти Грузии и Молдовы обратились к Евросоюзу с просьбой предоставить им статус стран-кандидатов по ускоренной процедуре. Киев подал заявку на членство в ЕС в конце февраля.

Флаги Евросоюза

Флаги Евросоюза

Грузия и Молдова вслед за Украиной оформили заявки на вступление в Европейский Союз по ускоренной процедуре. Об этом сообщили власти обеих стран в четверг, 3 марта.

"В нынешней сложной ситуации мы должны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее, свободу и демократию для наших граждан", - заявила президент Молдовы Майя Санду. В своем аккаунте в Twitter она выложила фотографию с церемонии подписания официальной заявки на предоставление стране статуса кандидата в ЕС, отметив, что граждане Молдовы "готовы упорно трудиться ради стабильного и процветающего будущего в семье европейских государств".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг подписал аналогичную заявку. Он отметил, что это - "исторический день" для страны. "Заявка на членство в ЕС - еще один важный этап на пути к европейской интеграции Грузии. Этап, который открывает новую страницу нашей истории", - заявил Гарибашвили. По его словам, грузинский народ всегда был ориентирован на Европу, а европейское будущее - "безальтернативный план действий и программа, определенные грузинским народом для любого грузинского правительства".

Подать заявку на членство в ЕС правительство Грузии планировало в 2024 году, но решило ускорить процесс, "исходя из политического контекста и новой реальности", пояснил ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля после военного вторжения России. Европарламент 1 марта принял резолюцию, в которой высказался в пользу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Евродепутаты также осудили "незаконную, неспровоцированную и неоправданную" агрессию против Украины, потребовав от России прекратить военные действия и вывести войска с украинской территории.

В настоящий момент официальными кандидатами на членство в Евросоюзе являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Однако ни для одной из этих стран сроки вступления в ЕС не определены.

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  • Молодежь на митинге Pulse of Europe в Мюнхене

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    Молодежь хочет дружить

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  • Пожилой немец в флагом ЕС в шляпе

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  • Митинг Pulse of Europe в Берлине под дождем

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    Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

  • Митинг движения Pulse of Europe

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    Автор: Андрей Гурков


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