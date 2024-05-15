Как грузины реагировали на принятие закона об "иноагентах"

Окончательное принятие в Грузии закона об "иностранном влиянии" сопровождалось массовыми протестами и может нанести удар по отношениям с западными странами.

В назначенные 10 часов утра вторника, 14 мая, на акцию протеста против закона об "иноагентах" к зданию грузинского парламента на проспекте Руставели в Тбилиси явилось едва ли больше сотни человек. Погода также подкачала - резко похолодало и шел дождь. Люди собирались постепенно, подходили группы студентов разных университетов. Ранее учащиеся более тридцати вузов по всей стране объявили забастовку, к которым нередко присоединяются преподаватели.

К 12 часам, когда началось третье чтение закона об "иностранном влиянии", или, как его прозвали протестующие, "российского закона", митингующих уже было много. Обращаясь к депутатам правящей партии "Грузинская мечта" и полицейским, демонстранты скандировали: "рабы" и "русские". В остальном все было мирно. Полицейские по неизвестной причине задержали лишь одного мужчину. Полиция просто блокировала проходы к двум выходам из парламента.

Некоторые оппозиционные депутаты вышли к одному из окон парламента и вывесили флаги Грузии и Евросоюза. На самом заседании между представителями правящей партии и оппозиции периодически происходили драки.

Как грузины отреагировали на принятие "российского закона"

Когда стало известно о том, что закон "об иностранном влиянии" был принят парламентским большинством, толпа начала неодобрительно гудеть, некоторые собравшиеся эмоционально высказывали свое несогласие, говорили, что власти уводят Грузию от европейского пути развития. Депутаты после голосования практически бежали из парламента.

На сооруженной перед главным входом в парламент сцене начали выступать молчавшие до этого лидеры протеста. Митингующих становилось все больше. Небольшая их часть поднялась ко входу в здание и стала ломать железный забор, которым силовики предусмотрительно закрыли проход. Некоторые просто барабанили по нему руками и ногами.

Вскоре им удалось сломать одну из секций забора, но почти сразу же оттуда выбежали бойцы спецназа и стали жестко задерживать наиболее активных протестующих. МВД позже отчиталось о задержании 13 человек. Как минимум один из них был сильно избит и оказался в больнице с тяжелыми травмами. Им оказался ветеран войны в Украине и лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава, у которого был зафиксирован перелом носа и костей лица.

Значительная часть демонстрантов, настроенная исключительно на мирный характер акций, в столкновениях не участвовала. Спецназ тем временем подтянул новые силы и очень быстро зачистил территорию перед парламентом, оттеснив протестующих вверх по проспекту. До применения слезоточивого газа и водометов не дошло. "Мы попадем в историю" - сказала корреспонденту DW одна из активисток, попросив помочь ей открыть бутылку с физраствором, который используют, чтобы промывать глаза пострадавшим от газа. Больше попыток разгона силовики не предпринимали, а вскоре и вовсе покинули проспект Руставели.

Количество участников акции при этом продолжало расти и могло достигать нескольких тысяч. К вечеру люди маршем прошли к площади Героев, провели новую акцию там, заблокировав находящуюся здесь центральную транспортную развязку и несколько основных улиц. Затем они снова прошли к парламенту. Всю оставшуюся ночь протест проходил мирно.

"Грузинская мечта" торгуется и угрожает Западу

День принятия закона "об иноагентах" власти также использовали для очередного обострения отношений с западными чиновниками. К примеру за день до голосования "почетный председатель" и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили отказался встречаться с прибывшим в Тбилиси главой управления по координации санкций Госдепа США Джимом О'Брайеном. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что причиной стало то, что в США заморожены 2 млн долларов Иванишвили.

Политический обозреватель Гела Васадзе в комментарии DW отметил, что если в прошлый раз власти просто пытались принять закон "об иноагентах", то теперь занимаются торгом с Западом, угрожая сменить политический курс. "Суть торга - дайте нам политически оставаться на Западе, зарабатывая деньги в российской экосистеме и удерживая власть любыми методами" - объясняет эксперт, подчеркивая, что теперь ставки для "Грузинской мечты" гораздо выше, чем в прошлом году.

Отчасти это объясняется тем, что за прошедший год страна получила статус кандидата в Евросоюз. Причем получила "авансом" - Грузия не выполнила большинство требований ЕС провести реформы. Сейчас в Вашингтоне обсуждают возможность введения персональных санкций против грузинских властей из-за принятия закона "об иностранном влиянии". В Брюсселе считают его не соответствующим европейским ценностям и грозят отозвать у Грузии статус кандидата в ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили активно поддерживает протесты и выступает с жесткой критикой "Грузинской мечты". В рамках своих полномочий, ограниченных при парламентской республике, она может наложить вето на документ, но это, вероятнее всего, не поможет, считает Гела Васадзе. "Технически обойти вето очень просто, и они это не раз делали. Другое дело, какова будет цена вопроса для власти." - сказал он.

Закон может стать триггером для объединения оппозиции

Протесты в стране из-за принятия скандального закона и ухудшения отношений с Западом, вероятно, продолжатся. Согласно опросам, абсолютное большинство жителей Грузии хотят присоединения страны к ЕС. При этом мирный характер акций, вероятно, сохранится вплоть до выборов в октябре, считает политолог Гела Васадзе: "Можно ждать чего угодно, хотя смысла радикализации протеста не вижу. Данный протест должен стать триггером для объединения оппозиции, у которой на выборах появился шанс одержать победу. Ну а в случае фальсификации революционный сценарий неизбежен".

Кстати, долгожданное объединение оппозиции уже началось. Крупнейшая оппозиционная партия ЕНД объявила об отказе от своих партийных интересов в пользу объединения с другими оппозиционными силами. В то же время на выборы голосовать против "Мечты", возможно, пойдет значительное число людей, которые обычно вообще не голосуют. Причиной этого может стать именно принятие закона "об иностранном влиянии", считает Васадзе.