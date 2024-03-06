Грузия опровергла данные о пропуске санкционных товаров в РФ

Радио Свобода сообщила о резком увеличении импорта из западных стран в Грузию товаров, ввоз которых в Россию запрещен. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили назвал эту публикацию манипуляцией.

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили назвал манипуляцией публикацию Радио Свобода о том, что за последнее время в Грузию резко увеличился импорт из западных стран тех товаров, ввоз которых в Россию запрещен. Грузия строго соблюдает все международные санкции, а публикации Радио Свобода и других СМИ о возможном нарушении грузинскими властями санкций в отношении РФ призваны нанести вред международному имиджу Грузии, подчеркнул министр.

В подтверждение своих слов Хуцишвили сослался на данные государственного статистического ведомства Geostat, которые, как он указал, подтверждают факт резкого сокращения импорта в Грузию из США аэронавигационных систем, интегральных схем, керамических конденсатов, полупроводников и другой продукции двойного назначения.

Министр: Грузия строго соблюдает санкции против России

Глава грузинского Минфина категорически отверг любые сообщения о том, что товары двойного назначения могут попадать в Россию непосредственно из Грузии. Ранее Хуцишвили отмечал, что на границе с Россией присутствуют представители западных таможенных и фискальных служб, которые, по его словам, не допустили бы вывоза в Россию санкционной продукции.

В то же время налицо факт резкого роста транзита этой продукции через Грузию в третьи страны, в том числе Армению и государства Центральной Азии, откуда санкционные товары впоследствии могут попадать в Россию. Тбилиси в этой связи подчеркивает, что Грузия не может запретить транзит и не контролирует возможные поставки в Россию санкционных товаров из третьих стран.

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