Группы экс-повстанцев хотят контролировать Минобороны Сирии

Лидер радикальной исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХTШ) Ахмед аш-Шараа, ранее известный под именем Абу Мохаммед аль-Джулани, и фактический нынешний глава Сирии во вторник, 24 декабря, достиг с бывшими главами повстанческих отрядов соглашения об их роспуске и последующем объединении под началом министерства обороны страны. Об этом говорится в заявлении нового сирийского правительства, которое цитирует агентство Reuters.

На прошлой неделе премьер-министр Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что Минобороны будет реорганизовано, причем к этому процессу привлекут бывшие повстанческие группировки, а также офицеров, дезертировавших из армии Башара Асада, уточняет агентство. Теперь Ахмед аш-Шараа столкнется с непростой задачей - избежать столкновений между многочисленными группами вооруженных экс-повстанцев, подчеркивает Reuters.

Лидер ХТШ и дипломаты Запада пытаются наладить контакт

На прошлой неделе аш-Шараа пообещал посетившим его западным чиновникам, что ХТШ, до недавнего времени аффилированная с радикальным исламистским движением "Аль-Каида", не будет ни мстить бывшему режиму, ни преследовать какие-либо религиозные меньшинства. Как отмечает Reuters, новые правители страны назначили министром обороны временного правительства Мурхафу Абу Касра - одного из ключевых действующих лиц повстанческого движения, свергнувшего режим Асада.

Европейский Союз ранее не поддерживал контактов с группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам", свергнувшей Асада. Как и ООН, Евросоюз объявил ХТШ "террористической организацией" и ввел санкции против нее. В свою очередь США, Великобритания, а также члены ЕС Франция и Италия сообщили о своих дипломатических контактах с Дамаском.

Свержение клана Асадов

Масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада вооруженные группировки начали в конце ноября. Им удалось всего за несколько дней занять второй по величине город страны, Алеппо, и взять под контроль города Хама, Дараа и Дейр-эз-Зор, а позже - и столицу страны Дамаск, вынудив Асада бежать вместе с семьей в Россию после более чем 13 лет гражданской войны, тем самым положив конец правлению клана Асадов.

8 декабря повстанческие группировки во главе с ХТШ беспрепятственно проникли на территорию президентского дворца, расположенного к западу от Дамаска. В настоящее время, как отмечала газета The New York Times, три главных союзника Асада - Иран, Россия и поддерживаемое Ираном ливанское исламистское движение "Хезболлах" - сосредоточены на решении собственных проблем: Иран и "Хезболлах" заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.