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Полиция сорвала концерт рок-группы в Нижнем Новгороде

Даниил Сотников
28 апреля 2024 г.

Силовики сорвали выступление группы "Коррозия металла" в Нижнем Новгороде. На музыкантов составили протоколы за "пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики".

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Полицейский автомобиль в Москве
Полицейский автомобиль в России (иллюстративное фото)Фото: Sofya Sandurskaya/Tass/picture alliance

Служащие полиции сорвали выступление и задержали музыкантов группы "Коррозия металла" вместе с ее лидером Сергеем Троицким (псевдоним - "Паук") на концерте в Нижнем Новгороде. Об этом инциденте сообщила агентству ТАСС директор группы Мария Рунова в воскресенье, 28 апреля.

Кроме того были задержаны 40 посетителей клуба. На опубликованном видео видно, что зрители легли на пол после того, как в клуб вошли силовики. По словам представительницы группы, Троицкого доставили в отделение полиции, а задержание произошло из-за претензий силовиков к "мерчу группы".

В разговоре с Telegram-каналом Baza директор группы уточнила, что музыкантам вменяют в вину использование экстремистской символики. По словам Руновой, речь идет о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции группы, "где изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами".

В управлении МВД по Нижегородской области сообщили, что на трех музыкантов, задержанных бойцами СОБРа Росгвардии в клубе, составили административные протоколы за "пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики" (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Во время рейда в клубе изъяли книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой, добавили в полиции.

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