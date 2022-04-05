 Группа конгрессменов призвала Байдена расширить поставки оружия в Украину | Новости из Германии об Украине | DW | 05.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Группа конгрессменов призвала Байдена расширить поставки оружия в Украину

Более 40 конгрессменов из обеих партий призвали Байдена удовлетворить полученный США ранее запрос Украины о дополнительных вооружениях для оказания сопротивления России.

Отгрузка полученных Украиной от США противотанковых ракет Javelin в аэропорту Борисполь (фото из архива)

Отгрузка полученных Украиной от США противотанковых ракет Javelin в аэропорту Борисполь

Группа из 44 представителей Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США в понедельник, 4 апреля, обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом отреагировать на просьбу президента Украины Владимира Зеленского и расширить поставки вооружений его стране.

Инициаторами обращения, опубликованного, в частности, на сайте конгрессмена-демократа Энди Кима, стали сам Ким, его товарищ по партии Джейсон Кроу, а также республиканец Питер Мейджер. Среди подписавшихся под этим письмом - члены комитетов Палаты представителей по вооруженным силам, разведке и иностранным делам, а также представители комитета по делам Украины.

Конгрессмены напоминают, что Украина уже называла основные типы вооружений, в которых она нуждается, и призывают поставить Киеву, кроме прочего, ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты. Также запрос законодателей включает увеличение поставок зенитных ракет Stinger, противотанковых комплексов Javelin и беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полета.

"Битва Украины за свободу и демократию - это битва, которую они должны выиграть. Украинцы могут победить, но в ближайшие месяцы им потребуется дополнительная поддержка, - сказал конгрессмен Кроу, комментируя обращение законодателей к Байдену. - Именно поэтому я выступаю с инициативой и вместе с коллегами прошу об увеличении военной поддержки для наших украинских братьев и сестер. Это переломный момент в битве за демократию, и мы должны победить".

Смотрите также:

  • Лукьяновка, 27 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Сгоревшие дома, обрушившиеся фасады, выбитые окна, следы от снарядов… После войны в Украине предстоит ремонтировать и восстанавливать не только жилые здания, школы, больницы, театры. Здесь мы собрали фотографии пострадавших храмов, опубликованные информационными агентствами за время, прошедшее после начала крупномасштабных боевых действий. Купол церкви в селе Лукьяновка Киевской области.

  • Мариуполь, 10 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

  • Ясногородка, 26 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Разрушенный купол церкви в селе Ясногородка Киевской области.

  • Ясногородка, 25 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Поврежденный иконостас и другие последствия обстрела внутри храма в Ясногородке.

  • Ясногородка, 26 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Отец Роман около своей сельской церкви в Ясногородке.

  • Волноваха, 12 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Храм святителя Николая Чудотворца в городе Волноваха Донецкой области, 12 марта.

  • Волноваха, 29 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Свято-Преображенский храм в Волновахе, 29 марта.

  • Волноваха

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" в Волновахе, 29 марта.

  • Краков, 15 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Протоиерей Михаил Питницкий, 36 лет, из Северодонецка в Луганской области, служивший в Святогорской лавре, на вокзале в Кракове вместе с семьей ожидает поезд в Будапешт, 15 марта.

  • Краков, 15 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Анна Питницкая, 32 года, показывает на мобильном телефоне фотографии повреждений в Святогорской лавре в Луганской области. Здания и помещения монастыря пострадали в результате авиационного налета 12 марта.

  • Малин, 30 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Свято-Покровская церковь в городе Малин Житомирской области. Снаряд разорвался радом с этим храмом 6 марта.

  • Рудницкое, 28 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Храм в селе Рудницкое в Киевской области.

  • Мариуполь, 27 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Пострадавший в ходе военных действий Свято-Михайловский собор в Мариуполе.

  • Харьков, 27 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Церковь Преображения Господня в Харькове.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 12:04

40 дней: Война России в Украине отнимает все больше детских жизней и калечит судьбы людей (04.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Военные преступления в Буче - корреспондент DW с места событий (04.04.2022)  

Людмила Улицкая: отношения между русским и украинским народами могут быть отравлены на сто лет (31.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Президент ФРГ признал ошибки в политике в отношении РФ  

Госсекретарь США: Эпоха после холодной войны завершается  

Германия высылает 40 российских дипломатов  