Группа "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга

Группа подразделений финансовой разведки стран мира "Эгмонт" приостановила членство Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Об этом сообщается в пресс-релизе , опубликованном на сайте группы в пятницу, 20 октября.

Согласно пресс-релизу, Росфинмониторинг подорвал доверие организации "своей позицией относительно действий и политики правительства РФ" на фоне войны в Украине.

Представители "Эгмонт" подчеркнули, что членство Росфинмониторинга приостановлено на срок, "необходимый для защиты интересов и репутации группы в мировом пространстве".

В свою очередь Федеральная служба по финансовому мониторингу назвала решение группы "политизированным" и незаконным. Представители службы подчеркнули, что приостановка членства "несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы".

Группа "Эгмонт", объединяющая подразделения финансовой разведки более 160 стран мира, была основана в 1995 году с целью создания коллективного механизма для обмена информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег и финансирования терроризма. Росфинмониторинг состоял в группе с 2002 года.

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