Грубое хулиганство? Откуда в Кельне бетонный автомобиль

Трудно и даже страшно себе представить, во сколько обошлась бы непрерывная стоянка автомобиля в центре Кельна на протяжении более чем тридцати пяти лет, если бы речь шла об обыкновенной машине. Примерно столько здесь на оживленной улице Гогенцоллернринг припаркован бетонный автомобиль - известная и неприметная… достопримечательность этого города.

Серый объект посреди проезжей части можно запросто принять за надстройку какого-то подземного технического сооружения или за вход в бункер, если не знать, как он возник и появился в этом месте.

Бетонный автомобиль на улице Домштрассе в Кельне в октябре 1969 года. Справа - парковочные часы, предоставленные художнику для этого проекта городскими властями Кельна Фото: Hannes Hemann/dpa/picture-alliance

Бетонный автомобиль был создан в октябре 1969 года в результате перформанса, который затянулся на долгие десятилетия и сейчас вновь привлек к себе внимание, так как стоянка на Гогенцоллернринге скоро закончится.

До конца 2023 года громоздкий артефакт хотят переместить на другое место, более подходящее и соответствующее первоначальной концепции автора - немецкого художника и скульптора Вольфа Фостеля (Wolf Vostell, 1932-1998). Один из первых представителей капиталистического реализма, пионер экологии, инсталляции, видеоарта и международного течения Флюксус (Fluxus), Фостель первым в истории искусства превратил телевизор в часть художественного произведения. Но в этой публикации речь все же пойдет об автомобилях.

Остановись, движенье, ты ужасно!

Акция художника "Ruhender Verkehr" ("Покоящееся движение") прошла в самом конце 1960-х годов на тихой улочке Домштрассе недалеко от Кельнского собора. Название для своего перформанса Фостель позаимствовал из немецкого официального языка. В ПДД и других документах в Германии так называют припаркованные или остановившиеся транспортные средства.

Каждая машина в отдельности позволяет пользоваться всеми преимуществами личной мобильности, но при этом все они вместе взятые - жестяные лавины - отбирают значительную часть жизненного пространства в современных городах.

Согласно статистическим данным, в Германии личные легковые автомобили используются в среднем лишь один час в сутки. Остальное время они проводят без движения на улицах, в общественных или частных гаражах или на парковках.

Opel Kapitän на рекламной фотографии фирмы "Опель" 1958 года Фото: National Motor Museum/Heritage-Images/picture alliance

В один из осенних дней Вольф Фостель приехал на улочку Домштрассе на своем "Опеле" - Opel Kapitän 1964 года. Номерной знак "K-HM 175". На месте все было готово для того, чтобы поместить этот автомобиль в своего рода капсулу времени - создать бетонную оболочку и поставить затем этот объект на вечную стоянку.

Тем самым Вольф Фостель был намерен безапелляционно и надолго занять парковочное место в городе, который в ходе послевоенного восстановления и во времена немецкого экономического чуда становился все более и более удобным для автомобилистов и все менее и менее комфортным для пешеходов - жителей и гостей Кельна.

Более полувека назад художник и мастер хэппенинга критиковал ошибки градостроителей и предсказывал обострение транспортной ситуации - вплоть до полного коллапса, то есть говорил о проблемах, которые приходится решать сейчас.

Возмутитель спокойствия

Как писала городская газета Kölner Stadt-Anzeiger, идея этого перформанса родилась в Амстердаме, где Вольф Фостель увидел работу американского концептуалиста Брюса Наумана, забетонировавшего магнитофон с пленкой, на которой был записан крик.

Проект в Кельне немецкий художник задумал, чтобы продемонстрировать свое восхищение этой идеей. Финансирование обеспечил знакомый галерист. Один из друзей, когда-то получивший профессию каменщика, помог советами, как все подготовить и осуществить на месте.

Фрагмент из документального фильма "Фостель и другие, или Губная помада для Вьетнама"

Акция не осталась без внимания обеспокоенных жителей соседних домов, прохожих и разных добропорядочных бюргеров, комментарии которых были увековечены в кадрах документальной хроники. Грубое хулиганство! Безобразие, куда смотрит ведомство общественного порядка? Что будет, если каждый начнет позволять себе такое? Если есть деньги, можешь делать что угодно? Человек в здравом рассудке такое бы не придумал! Тут и так узко, теперь вообще трудно будет проехать…

Примерно такие комментарии, в которых сразу узнаются оттенки местного кельнского диалекта - кёльш, можно было услышать во время творческого процесса. Пока деревянную опалубку вокруг "Опеля" заливали бетоном, из автомобильного радио внутри звучала музыка, что было прямой ссылкой на работу Наумана.

Однако власти бездействовали… так как были осведомлены об акции и даже предоставили во временное пользование парковочные часы, которые должны были подчеркнуть замысел художника. После открытия скульптуры, вернее - снятия деревянной опалубки, монумент застывшему движению простоял на парковке около галереи несколько недель.

В эти дни в городе как раз открылась очередная художественная ярмарка, многочисленные посетители которой, конечно же, буквально толпами хлынули посмотреть на это концептуальное произведение современного искусства, полностью парализовав все движение на Домштрассе…

"Представьте себе, что каждый автомобиль на автобанах и улицах внезапно станет бетонным", - обратился к присутствовавшим на акции сам художник, подчеркнув, что его работа допускает сотни разных интерпретаций. Позже в разные годы Вольф Фостель забетонировал еще несколько автомобилей в разных местах в Германии и других странах.

Бетонный автомобиль на улице Гогенцоллернринг в 2022 году Фото: Horst Galuschka/IMAGO

Неприметная достопримечательность

Через несколько недель "Покоящееся движение" переместили на Новый рынок - Ноймаркт (Neumarkt), где тогда планировали создать парк скульптур под открытым небом. Однако идея не была реализована, поэтому примерно через полтора десятка лет залитый бетоном "Опель" установили посреди улицы Гогенцоллернринг - на специально выделенном островке между полосами, что не соответствовало, однако, концепции Фостеля.

Художник хотел, чтобы объект находился на парковочном месте, подчеркивая, что автомобили отбирают все больше и больше городского пространства, и вызывал недовольство тех, кто как раз пытается найти место для своей машины.

Участники музыкальной группы 4 Reeves 1990-х годов из Кельна позируют во время фотоссесии на бетонном автомобиле Фото: United Archives/imago images

Актуальные вопросы для городских властей

В последние годы в Кельне и других немецких городах реализуются проекты, цель которых - сделать урбанистическое пространство более комфортным для людей в целом и тех горожан, которые пользуются более экологичными средствами передвижения.

Повсюду, например, обустраивают новые полосы для велосипедистов, под которые отводят часть автомобильной проезжей части. В результате в 2022 году Кельн даже смог улучшить свое место в традиционном исследовании Общегерманского велосипедного клуба (ADFC), посвященного инфраструктуре и условиям для велосипедистов в немецких городах. Однако останавливаться на достигнутом здесь еще рано.

Какие еще изменения можно увидеть? Городские парковочные места перед кафе и ресторанами в случае подачи соответствующих заявок теперь отдают в аренду этим заведениям для установки столиков или оборудования террас. Некоторые торговые улицы полностью закрывают для движения частных машин, превращая в пешеходные зоны - правда, эти эксперименты не везде и не всегда вызывают одобрение владельцев бизнесов и жителей самих этих улиц.

На одной из оживленных торговых улиц Кельна - Венлоер-штрассе - летом 2023 года уравняли в правах всех участников движения - автомобилистов, мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов, ограничив скорость движения транспортных средств двадцатью километрами в час. Плюс убрали парковки и ввели одностороннее движение… Сделано это пока в качестве эксперимента, которому рады далеко не все, но выводы делать пока еще рано.

Другие работы Вольфа Фостеля. Фотографии

Скульптура Вольфа Фостеля "Бетонированные "Кадиллаки" в виде обнаженной Махи" ("2 Betoncadillacs in Form der nackten Maja") посреди кругового движения на площади Ратенауплатц в Берлине Фото: stock&people/imago

Скульптура Вольфа Фостеля в испанском муниципалитете Мальпартида-де-Касерес, где он оборудовал свою студию. Сам этот пейзаж художник называл "произведением искусства природы" Фото: Pond5 Images/IMAGO

Скульптура Вольфа Фостеля "Поезд" ("Zug"), созданная в 1970-х годах Фото: Cola Images/IMAGO

Скульптура Вольфа Фостеля "Черепаха" ("La Tortuga") 1988 года перед театром в немецком городе Марль Фото: Stefan Ziese/Zoonar/IMAGO

"Помадный бомбардировщик" ("Lipstick Bomber") Вольфа Фостеля, 1969 год Фото: Cola Images/IMAGO

Исталляция „Mit(h)ropa" 1974 года Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Инсталляция "6 TV Dé-Coll/age" 1963 года Фото: Javier Larrea/IMAGO

Новое место для бетонного автомобиля

Можно сказать, что бетонный автомобиль на вечной стоянке сейчас наконец-то дождался своего часа. Со специально созданной для него площадки он будет перевезен на одно из парковочных мест около исторического художественного общества Кёльнишер Кунстферайн (Kölnischer Kunstverein), то есть выполнит свое предназначение согласно замыслу художника.

Об этом местному изданию 24RHEIN сообщил бургомистр центрального административного округа Кельн-Инненштадт Андреас Хупке (Andreas Hupke) из партии "зеленых". Точная дата перемещения этой городской достопримечательности пока неизвестна, но все должно быть осуществлено до конца года. Перед установкой на новом месте монумент застывшему движению отправят на реставрацию, которая займет около трех недель.

На своем прежнем месте бетонный автомобиль имел одну вполне практическую функцию. Эта часть кельнского бульварного кольца около площади Рудольфплатц традиционно является местом встречи футбольных болельщиков после каких-то значимых побед - например, на мировых и европейских первенствах или Олимпийских играх.

Фанаты немецкой или другой победившей сборной сразу же после финального свистка съезжаются сюда на машинах, украшенных флагами, чтобы совместно отпраздновать успех. Бетонный автомобиль в такие дни волей-неволей становится участником таких моторизированных парадов - на крыше, капоте и багажнике достаточно места для нескольких десятков человек.

Немецкая мужская сборная, правда, последний раз давала подобающий повод в 2014 году, женская - в 2016-м...