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Грозивший взорвать гранату на шоссе дезертир сдался

Евгений Жуков
56 мин. назад

Военнослужащий, подозреваемый в оставлении части, сбежал от следователей и пригрозил взорвать гранату на шоссе под Уфой. После нескольких часов переговоров к нему приехал глава Башкирии.

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Машина полиции
Полицейская машина в одном из российских городовФото: picture-alliance/dpa/ZB/A. Burgi

В Уфе военнослужащий, которого подозревают в оставлении воинской части, сбежал от следователей по пути на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом в среду, 2 августа, сообщают российские Telegram-каналы, указывая, что дезертир пригрозил взорвать гранату, вытащив из нее чеку. Он сдался после разговора с приехавшим на место главой Башкирии.

По данным Mash, военнослужащий, вооруженный двумя гранатами, потребовал, чтобы к нему приехал глава Башкирии Радий Хабиров. Канал Shot указывает, что после двухчасовых переговоров Хабиров приехал на Нагаевское шоссе под Уфой. Шоссе перекрыто, территория оцеплена.

"После разговора с Хабировым вооруженный дезертир сдался правоохранителям, - пишет Mash Batash. - Гранату у него изъяли". По сведениям канала, военный по имени Ильдар, самовольно покинул часть в Ростовской области. На время следствия его вернули в Уфу, прикомандировали в Алкино-2, где он пробыл полмесяца.

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