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Грозев: Спецслужбы РФ сделали ставку на вербовку

Екатерина Венкина
29 ноября 2024 г.

Спецслужбы РФ сделали ставку на вербовку после высылки Западом большого числа агентов, рассказал Грозев. По его словам, вербовкой занимаются также известные по делу Скрипалей Мишкин и Чепига.

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Христо Грозев
Христо Грозев (фото из архива)Фото: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

Российские спецслужбы сделали ставку на вербовку, потому что после высылки странами Запада большого числа агентов "не могут путешествовать по миру". Об этом в пятницу, 29 ноября, в эфире телеканала "Дождь" рассказал журналист-расследователь Христо Грозев.

По его словам, вербовка ведется из Москвы и из Севастополя. Кроме того, в Санкт-Петербурге открылся новый центр Главного управления Генштаба ВС РФ, занимающийся вербовкой, добавил Грозев.

"Мишкин и Чепига занимаются вербовкой уголовников"

Расследователь отметил, что предполагаемые агенты российских спецслужб Александр Мишкин и Анатолий Чепига (известные также под фамилиями Петров и Боширов по делу об отравлении Скрипалей) "занимаются вербовкой и перевербовкой уголовников со всего мира".

Мишкин в начале войны РФ в Украине находился за линией фронта, часто был с группой, совершавшей диверсии и саботажи на украинской территории, но, по последним данным, сейчас ведет обучение и вербовку, указал Грозев.

Чепига, по его данным, проживает на Мичуринском проспекте в Москве и также занимается "обучением других шпионов - как профессиональных спецназовцев, так и непрофессиональных, уголовников".

Завербованные РФ болгары-шпионы планировали убийство Грозева

Как ранее, 28 ноября, написала британская газета The Guardian гражданин Болгарии Орлин Русев и бывший директор по продажам финансовой компании Wirecard гражданин Австрии Ян Марсалек, подозреваемые в шпионаже по заданию российских спецслужб, обсуждали похищение и убийство Грозева.

"Варианты включали в себя наблюдение за ним, его похищение и доставку в Москву, его убийство и внедрение в Bellingcat", - отмечало издание.

В 2023 году Грозев покинул Австрию из-за предполагаемой угрозы со стороны российских спецслужб. Об угрозе журналисту сообщили его источники в разведке, после чего он отменил возвращение в Вену из США. Грозев - ведущий расследователь The Insider.

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