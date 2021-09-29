Григорию Явлинскому сделана операция на сердце

Основатель российской либеральной партии "Яблоко", председатель ее федерального политкомитета Григорий Явлинский сообщил, что ему сделали операцию на сердце. "Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, не долго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей", - написал 69-летний Явлинский в своем Telegram-канале в среду, 29 сентября.
Ранее его соратник Сергей Митрохин подтвердил "Интерфаксу", что у Явлинского возникли некоторые проблемы со здоровьем, он обратился к лечащему врачу, но его состояние не тяжелое.
В пресс-службе "Яблока" 28 сентября сообщили, что Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем и чувствует себя удовлетворительно.
Смотрите также:
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Политическая деятельность - понятие растяжимое
Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО
DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Что стало с признанными "иноагентами" НКО
С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".
Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель