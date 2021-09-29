 Григорию Явлинскому сделана операция на сердце | Новости из Германии о России | DW | 29.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Григорию Явлинскому сделана операция на сердце

Операцию на сердце основателю партии "Яблоко" сделали в Москве. Ранее партийный соратник сообщил, что у Явлинского проблемы со здоровьем.

Григорий Явлинский в интервью DW (фото из архива)

Григорий Явлинский в интервью DW (фото из архива)

Основатель российской либеральной партии "Яблоко", председатель ее федерального политкомитета Григорий Явлинский сообщил, что ему сделали операцию на сердце. "Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, не долго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей", - написал 69-летний Явлинский в своем Telegram-канале в среду, 29 сентября.

Ранее его соратник Сергей Митрохин подтвердил "Интерфаксу", что у Явлинского возникли некоторые проблемы со здоровьем, он обратился к лечащему врачу, но его состояние не тяжелое. 

В пресс-службе "Яблока" 28 сентября сообщили, что Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем и чувствует себя удовлетворительно.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 26:06

Григорий Явлинский критично о Навальном, Путине и выборах в России. #вТРЕНДde

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал вокруг заявлений Явлинского о Навальном: как в "Яблоке" восприняли атаку на критика Кремля? (12.02.2021)  

Григорий Явлинский: "Мир развивается, а Россия все больше отстает" (08.12.2016)  

Реклама

Самые читаемые

За что рабочих в Беларуси заподозрили в измене государству и экстремизме  

КГБ Беларуси сообщил о гибели сотрудника во время спецоперации  

"Пишите письма" политзаключенным. За это в Беларуси можно сесть в тюрьму  