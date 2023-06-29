Грета Тунберг встретилась с Владимиром Зеленским

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 июня.

На 491-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий четверга, 29 июня (время московское).

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В связи с постоянными российскими обстрелами Сумской области военное командование Украины призывает жителей приграничных районов эвакуироваться. "Почти каждый день приграничные населенные пункты подвергаются обстрелам вражеских сил. Враг лупит из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, - написал в Telegram командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. - Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать. Пожалуйста, уезжайте для того, чтобы сберечь свою жизнь!"

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны встретилась в Киеве с Владимиром Зеленским. По словам президента Украины, группа займется вопросами, связанными с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины. В том числе - оценкой ущерба, причиненного окружающей среде.Тунберг в свою очередь пообещала привлекать активистов и представителей экоорганизаций к диалогу о последствиях войны для окружающей среды, отмечается на сайте офиса президента Украины.

Австрия - против гарантий безопасности Украине на уровне ЕС

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Вена выступила против принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. Канцлер Австрии Карл Нехаммер дал понять на саммите ЕС, что его страна откажется дать необходимое согласие на такие обязательства. По его словам, аналогичную позицию заняли также Ирландия, Кипр и Мальта. " Для нас, как нейтральных государств, ясно: мы не будем участвовать в обязательствах по безопасности для долгосрочной обороны Украины. На саммите ЕС мы будем совместно выступать за то, чтобы позиция нейтральных государств в ЕС и впредь принималась во внимание", - написал Нехаммер в Twitter.

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Суд в Украине заочно приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества назначенного Россией врио "губернатора" оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого, сообщает Служба безопасности Украины . Бывший депутат от запрещенной партии Оппозиционный блок в начале полномасштабного вторжения РФ одним из первых публично поддержал оккупантов.

"По данным следствия, коллаборант занимался организацией местного псевдореферендума по "присоединению" Запорожской области к России. Под его руководством создавали незаконные "избиркомы", в которых фальсифицировали результаты "голосования" в пользу страны-агрессора", - указывает СБУ. - После фейкового плебисцита Балицкий обратился к президенту РФ с просьбой "признать" регион как новый субъект Российской Федерации. Затем, 30 сентября 2022 года, на "торжественном" мероприятии в кремле он подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав России".

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Спецпосланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи встретился в Москве с уполномоченной по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой в ходе миротворческой миссии по урегулированию войны в Украине. "Обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей", - написала Львова-Белова в Telegram после встречи.

Эксперт по православной церкви из Мюнстера Регина Эльснер (Regina Elsner) раскритиковала встречу Дзуппи со Львовой-Беловой. "Дружеская встреча с международно признанными военными преступниками", - написала она в Twitter, напомнив о том, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Львовой-Беловой в связи с похищениями украинских детей.

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С начала полномасштабной войны СБУ объявила более чем 200 фигурантам о подозрении в незаконном распространении информации о работе сил ПВО и других войск.

Как указывается в сообщении пресс-службы спецслужбы , фактически эти лица помогали врагу подготавливать, осуществлять и корректировать воздушные удары по территории Украины. По данным следствия, в большинстве случаев подозреваемые целенаправленно передавали неприятелю информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

По соответствующей статье УК предусмотрено наказание до 12 лет тюремного заключения.

ЕС видит опасность в "ослабленном Путине"

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Евросоюз не исключает, что мятеж ЧВК "Вагнер" еще будет иметь опасные последствия для России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предупредила на саммите ЕС об "афтершоках".

"Ослабленный Путин представляет собой еще большую опасность", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В начале встречи в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран ЕС обсудили ситуацию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который указал на "трещины и расколы" в структуре власти Путина.

При получении гуманитарной помощи погибли два жителя Херсона

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По уточненным данным, которые приводит офис генпрокурора Украины , в результате сегодняшнего артиллерийского обстрела Херсона погибли два человека, еще двое ранены. Огнем уничтожены складские помещения, обломками повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина , удар был нанесен после обеда по "Пункту несокрушимости" в Херсоне, "по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь".

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Оккупационные власти на захваченных российскими войсками территориях Украины, как ни удивительно, пока не чинят никаких препятствий для работы католических священников, рассказал епископ Одессы-Симферополя Станислав Широкорадюк в интервью газете Passauer Bistumsblatt. По его словам, священники выполнили свою миссию: "Они совершают святые мессы, руководят приходами, хотя те находятся под строгим контролем оккупантов, и служат верующим".

Главной причиной нападения России епископ считает решение Украины избавиться от своего коммунистического и советского прошлого - это больше всего возмутило "дьявола в Кремле". Идеология Путина такая же, как у Сталина, который совершал массовые убийства и пытки, и его разрушительная деятельность была продолжена, полагает Станислав Широкорадюк.

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Российские военные используют оккупационный режим на захваченных украинских территориях для собственного обогащения, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр.

В частности, по ее словам, под предлогом проведения контрразведывательных мероприятий "проводятся аресты граждан, преимущественно из числа предпринимателей и других состоятельных местных жителей, формальным основанием для которых является обвинение в возможном сотрудничестве с Силами обороны Украины". При этом за освобождение задержанных оккупанты требуют от их родственников или близких значительные суммы денег. Так, по состоянию на начало текущей недели в поселке Нижние Серогозы в Херсонской области "с целью получения выкупа оккупанты поместили под стражу около сотни таких лиц", заявила Маляр .

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Минобороны РФ утверждает, что при ударе по пиццерии в центре Краматорска 27 июня были убиты "два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников". По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, они участвовали в штабном совещании в "пункте временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ".

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Двое мирных жителей Херсона получили ранения при обстреле жилых кварталов города российскими войсками, сообщил глава ОВА Александр Прокудин . По его словам, мужчины в возрасте 34 и 51 год, госпитализированы с ожогами конечностей и лица. Под удар попали жилые дома, медучреждение, служебный автомобиль, а также городская школа, в которой развернут "Пункт несокрушимости", рассказал чиновник.

Кулеба призвал к ясности по вступлению Украины в НАТО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО внести ясность в вопрос о вступлении в организацию его страны. "Украина продолжает активно работать со всеми союзниками по НАТО, чтобы убедить их в том, что пришло время внести ясность в вопрос о членстве Украины в альянсе", - написал Кулеба в Twitter после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Генерал Сергей Суровикин задержан в ходе мер, принимаемых Кремлем против сторонников ЧВК "Вагнер", однако остается неясным, был ли он обвинен в заговоре или задержан лишь для допроса, пишет Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным собеседников издания, Суровикин исчез после того, как записал короткое видеообращение, в котором призвал наемников "Группы Вагнера" сложить оружие. "Его нет дома. Нет связи ни с ним, ни с его охраной, ни с его адъютантом", - сказал FT один из людей, знакомых с ситуацией.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, не арестован ли замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин и продолжает ли доверять ему президент Владимир Путин. Соответствующие вопросы журналистов Песков переадресовал в министерство обороны.

Также пресс-секретарь Путина утверждает, что не располагает информацией о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Шольц на саммите ЕС призвал продолжать помощь Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал Европейский Союз продолжать оказывать поддержку Украине. Захватническая война России в Украине может продолжаться еще долгое время, поэтому лидеры стран ЕС должны "объединиться и сказать, что мы готовы держаться долго", заявил он, прибыв на саммит ЕС в Брюссель.

По словам Шольца, мятеж наемников ЧВК "Вагнер" ясно показывает, что "отдавать военную силу в частные руки просто безответственно". "Это проблема, которую Путин создал сам", заявил он, подчеркнув, однако, что целью западных стран является "не смена правительства" в России, а независимость Украины.

"Мы не являемся стороной того, что происходит в России, - отметил канцлер ФРГ. - Германия может только наблюдать".

Хроника событий 29 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 июня 14.00 - 23.59 >>>

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