Greenpeace: Военная мощь НАТО значительно превосходит Россию

Страны НАТО по-прежнему превосходят Россию в военном отношении, несмотря на наращивание Москвой вооружений при президенте Владимире Путине. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 11 ноября, исследовании, проведенном по заказу международной неправительственной экологической организации Greenpeace."Паритет между обеими сторонами существует только в области ядерного оружия", - отмечается в исследовании.

Его авторы приходят к выводу, что исходя из этого преимущества, нельзя сделать вывод о необходимости дальнейшего и постоянного увеличения военных расходов в Германии при отсутствии достаточного финансирования других важнейших областей, таких как социальная сфера, образование или экологическая трансформация.

Отставание России по многим параметрам

Для исследования сравниваются шесть параметров, в том числе военные расходы: в настоящее время страны НАТО тратят на свои вооруженные силы примерно в десять раз больше, чем Россия (1,19 трлн. долларов и 127 млрд). Даже без учета расходов США и с учетом разницы в покупательной способности значительный перевес сохраняется в пользу НАТО.

Что касается современных систем вооружений, то НАТО превосходит Россию как минимум втрое. "Например, страны НАТО имеют 5406 боевых самолетов (в том числе 2073 в Европе), в то время как Россия располагает только 1026 машинами", - говорится в исследовании. Только по числу стратегических бомбардировщиков РФ почти дотягивает до США (129 против 140). Кроме того, Москва значительно отстает от НАТО в технологическом отношении во многих областях вооружений. Это отставание вряд ли можно ликвидировать в ближайшее десятилетие

НАТО превосходит Россию также по числу военнослужащих, и по степени готовности к боевым действиям. Страны НАТО доминировали на мировом рынке продажи вооружений, на их долю приходится более 70 процентов от общего объема продаж.

Исследователи: Необходимы инициативы в области контроля над вооружениями

Авторы исследования считают, что продолжать гонку вооружений не имеет смысла. Ситуация существующего превосходства НАТО в области обычных вооружений при одновременной потенциально возможной готовности к ядерной эскалации с российской стороны "может быть использована для подготовки инициатив в области контроля над вооружениями, которые укрепят доверие и позволят проверить соответствующий военный потенциал по крайней мере в Европе", - отмечают ученые.

По мнению составителей доклада, первым шагом должно стать сохранение Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) - последнего оставшегося краеугольного камня контроля над ядерными вооружениями между Востоком и Западом.

Между тем 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия России в договоре и 28 февраля 2023 года подписал Федеральный закон о приостановлении действия СНВ-III.