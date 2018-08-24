Greenpeace раскритиковал Меркель за торможение политики ЕС по климату

Вместо того, чтобы отказаться от угля и двигателей внутреннего сгорания, канцлер Германии блокирует климатические цели Евросоюза, заявили экологи.
Greenpeace жестко раскритиковал климатическую политику Ангелы Меркель (Angela Merkel). "Вместо того, чтобы взять на себя лидерство по защите климата в Европе, отказаться от использования угля и двигателей внутреннего сгорания, она намерена заблокировать климатически цели на уровне ЕС", - заявили в организации в воскресенье, 26 августа.
Сейчас Меркель стала крупнейшей причиной торможения климатической политики Евросоюза, добавили в Greenpeace. Экологам не понравилось заявление канцлера, сделанное в воскресенье в интервью телеканалу ARD.
Канцлер против излишне амбициозных планов
Канцлер высказалась против амбициозных планов Еврокомиссии по защите климата. "Я не считаю целесообразным постоянно ставить новые цели, Германии необходимо сначала достичь уже поставленных целей", - отметила Меркель.
Ранее в Еврокомиссии предложили членам Евросоюза снизить выбросы парниковых газов на 45 процентов вместо запланированных ранее 40 к 2030 году по сравнению с 1990 годом. В настоящий момент Германия достигла уровня в 28 процентов. К 2050 году страна, согласно плану по защите климата, должна свести к абсолютному минимуму выброс парниковых газов.
Лето 2018 года стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. Ученые международного объединения World Weather Attribution заявили, что это является следствием глобального потепления, а в будущем экстремальные погодные явления будут повторяться все чаще.
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