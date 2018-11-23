Greenpeace предупредил об угрозе масштабной незаконной вырубки лесов в России

В России могут быть незаконно вырублены около 40 млн га лесов из-за того, что их правовой статус не закреплен. Об этом заявил глава лесного отдела российского Greenpeace Алексей Ярошенко в интервью РИА "Новости", опубликованном в субботу, 24 ноября.

По словам эколога ранее эти лесные угодья принадлежали колхозам, теперь же там происходит бесконтрольная вырубка: "Это в целом бесхозные леса, поэтому их рубит кто хочет и как хочет. Здесь можно заниматься криминалом, к примеру, под видом расчистки под сельхозугодья". Незаконная вырубка угрожает площади, превышающей размеры всей Германии, отметил Ярошенко.

Массовая вырубка леса в районе Москвы-реки

В качестве примера эксперт привел вырубку в верховьях Москвы-реки в Смоленской области. По словам Ярошенко, там запрещено вырубать лес, который располагается вдоль водных объектов. Ранее территория была передана лесному фонду, однако собственник вернул ее через суд и вырубил там 450 га леса.

2017 год в России был объявлен годом экологии. Однако ряд экспертов заявили, что это не принесло ожидаемых результатов и, напротив, обострились проблемы: истощение мусорных полигонов, срыв планов по созданию особо охраняемых территорий и отсутствие новых законов по защите климата.

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