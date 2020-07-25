 Греция и Турция создали механизм предотвращения конфликтов в Восточном Средиземноморье | Новости из Германии о Европе | DW | 01.10.2020

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Европа

Греция и Турция создали механизм предотвращения конфликтов в Восточном Средиземноморье

Анкара и Афины запускают "горячую линию" для устранения конфликтов на море и в воздухе. Генсек НАТО надеется, что инициатива откроет путь для дипурегулирования спора вокруг островов в Восточном Средиземноморье.

Маневры Турции и США в Восточном Средиземноморье

Маневры Турции и США в Восточном Средиземноморье

Греция и Турция договорились о создании механизма по предотвращению военных конфликтов в Восточном Средиземноморье. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

"После серии технических встреч между военными представителями Греции и Турции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в четверг, 1 октября 2020 года, был создан двусторонний механизм по урегулированию военных конфликтов", - сообщили в альянсе, добавив, что инициатива должна способствовать снижению риска возникновения "инцидентов и чрезвычайных происшествий" в регионе.

Механизм предполагает, в частности, создание "горячей линии" между Анкарой и Афинами для предотвращения конфликтов на море и в воздухе.

Переговоры были инициированы генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и запущены в начале сентября после контактов на высоком уровне с Грецией и Турцией. Реагируя на договоренности, генсек выразил уверенность, что "механизм безопасности может помочь создать пространство для дипломатических усилий" с целью урегулирования территориального спора. Соглашения удалось достичь к началу саммита ЕС.

Конфликт Афин и Анкары обострился в июле

Конфликт между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье резко обострился в июле. Оба государства заявили о своих претензиях на территории с возможными месторождениями нефти и газа. Евросоюз призывал Турцию остановить геологоразведочное бурение в спорных районах и угрожал санкциями. Однако Анкара отказывалась идти на уступки.

Ранее, 21 сентября, ЕС в очередной раз не смог принять решения о введении санкций против властей Беларуси. Агентство AFP увязало тогда отсутствие прогресса с тем, что участникам заседания не удалось достичь договоренности из-за позиции Кипра, который требовал также введения штрафных мер против Турции за разведку ею месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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