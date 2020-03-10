Греция готова помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью

Власти Греции готовы предоставить экспертов и технические средства, чтобы помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью. Об этом в четверг, 15 июля, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по окончании встречи с греческим коллегой по должности Кириакосом Мицотакисом.

"Мы хотим научиться на опыте Греции", - сказала Шимоните, выступая в эфире греческого государственного телевидения. Кириакос в свою очередь отметил, что его страна защищает не только свои границы, но и границы ЕС.

В феврале 2020 года Греция столкнулась с мощным потоком беженцев с территории Турции, после того как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в качестве меры давления на Евросоюз объявил границу с ЕС открытой. С тех пор Афины жестко контролируют свои морские и сухопутные границы с Турцией. Попытки беженцев добраться по воде к греческим островам жестко пресекает пограничная охрана, принуждая лодки с мигрантами вернуться в турецкие территориальные воды.

Гибридная агрессия Беларуси против Литвы

Белорусский правитель Александр Лукашенко уже неоднократно угрожал открыть пункты пропуска на границах своей страны для беженцев из зон боевых действий в качестве ответной меры на санкции, введенные Брюсселем против Минска. Особая нагрузка в этом случае падает на Литву, у которой почти 680 км общей границы с Беларусью. По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), с начала нынешнего года на участке литовско-белорусской границы задержаны в общей сложности более 1700 нелегальных мигрантов - в 20 раз больше, чем годом ранее.

Литовский парламент назвал действия Минска "гибридной агрессией".

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