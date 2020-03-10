 Греция готова помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью | Новости из Германии о Европе | DW | 15.07.2021

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Европа

Греция готова помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью

Афины готовы предоставить Вильнюсу помощь экспертов и технические средства, чтобы сдержать поток мигрантов на литовско-белорусской границе.

Столкновения на греко-турецкой границе (Фото из архива)

Греческие пограничники применяли спецсредства, чтобы не допустить прорыва нелегальных мигрантов (Фото из архива)

Власти Греции готовы предоставить экспертов и технические средства, чтобы помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью. Об этом в четверг, 15 июля, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по окончании встречи с греческим коллегой по должности Кириакосом Мицотакисом.

"Мы хотим научиться на опыте Греции", - сказала Шимоните, выступая в эфире греческого государственного телевидения. Кириакос в свою очередь отметил, что его страна защищает не только свои границы, но и границы ЕС.

В феврале 2020 года Греция столкнулась с мощным потоком беженцев с территории Турции, после того как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в качестве меры давления на Евросоюз объявил границу с ЕС открытой. С тех пор Афины жестко контролируют свои морские и сухопутные границы с Турцией. Попытки беженцев добраться по воде к греческим островам жестко пресекает пограничная охрана, принуждая лодки с мигрантами вернуться в турецкие территориальные воды.

Гибридная агрессия Беларуси против Литвы

Белорусский правитель Александр Лукашенко уже неоднократно угрожал открыть пункты пропуска на границах своей страны для беженцев из зон боевых действий в качестве ответной меры на санкции, введенные Брюсселем против Минска. Особая нагрузка в этом случае падает на Литву, у которой почти 680 км общей границы с Беларусью. По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), с начала нынешнего года на участке литовско-белорусской границы задержаны в общей сложности более 1700 нелегальных мигрантов - в 20 раз больше, чем годом ранее.

Литовский парламент назвал действия Минска "гибридной агрессией".

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    Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.

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    Поток людей будет сложно остановить

    Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.

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    Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.

  • Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

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    Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:38

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