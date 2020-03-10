Греция готова помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью

Власти Греции готовы предоставить экспертов и технические средства, чтобы помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью. Об этом в четверг, 15 июля, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по окончании встречи с греческим коллегой по должности Кириакосом Мицотакисом.
"Мы хотим научиться на опыте Греции", - сказала Шимоните, выступая в эфире греческого государственного телевидения. Кириакос в свою очередь отметил, что его страна защищает не только свои границы, но и границы ЕС.
В феврале 2020 года Греция столкнулась с мощным потоком беженцев с территории Турции, после того как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в качестве меры давления на Евросоюз объявил границу с ЕС открытой. С тех пор Афины жестко контролируют свои морские и сухопутные границы с Турцией. Попытки беженцев добраться по воде к греческим островам жестко пресекает пограничная охрана, принуждая лодки с мигрантами вернуться в турецкие территориальные воды.
Гибридная агрессия Беларуси против Литвы
Белорусский правитель Александр Лукашенко уже неоднократно угрожал открыть пункты пропуска на границах своей страны для беженцев из зон боевых действий в качестве ответной меры на санкции, введенные Брюсселем против Минска. Особая нагрузка в этом случае падает на Литву, у которой почти 680 км общей границы с Беларусью. По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), с начала нынешнего года на участке литовско-белорусской границы задержаны в общей сложности более 1700 нелегальных мигрантов - в 20 раз больше, чем годом ранее.
Литовский парламент назвал действия Минска "гибридной агрессией".
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Заграждения из колючей проволоки на границе
С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Поток людей на границе увеличивается
По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Столкновения на границе
Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
По реке в Грецию
Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Опасное путешествие через Эврос
Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Поток людей будет сложно остановить
Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Турция не справляется с беженцами
Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
ЕС думает, что делать с беженцами
Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.
Автор: Наталья Позднякова