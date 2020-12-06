 Гражданин Украины осужден в Москве на 12 лет по обвинению в шпионаже | Новости из Германии о России | DW | 07.12.2020

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Россия

Гражданин Украины осужден в Москве на 12 лет по обвинению в шпионаже

Изначально бывшего украинскому футболисту вменяли в вину контрабанду опасных веществ или боеприпасов, однако затем обвинение переквалифицировали на шпионаж. Защита намерена обжаловать приговор Москгорсуда.

Василий Василенко в Мосгорсуде

Василий Василенко в Мосгорсуде

Московский городской суд приговорил в понедельник, 7 декабря, гражданина Украины Василия Василенко к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. В сообщении пресс-службы суда указывается, что материалам уголовного дела был присвоен гриф "секретно", поэтому коллегия из трех судей рассматривала его в закрытом режиме.

Адвокат осужденного Надежда Ерусланова заявила радиостанции Business FM, что защита считает приговор суровым и будет его обжаловать. Она уточнила, что Василенко не признал вину в шпионаже, но "признавал состав другого преступления, и то в части, в немного другой ситуации".

По информации ТАСС, Василий Василенко, который с 1992 по 2001 годы играл в украинских футбольных командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск), был арестован в Москве в октябре 2019 года по статье о контрабанде опасных веществ или боеприпасов. Весной 2020 года обвинение переквалифицировали на шпионаж, после того как ФСБ России установила его причастность к шпионажу в пользу Украины. 53-летнего арестованного содержат в одном из московских СИЗО.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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