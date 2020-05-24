 Гражданина КНДР судят в Вашингтоне за нарушение санкций США и ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2021

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Мир

Гражданина КНДР судят в Вашингтоне за нарушение санкций США и ООН

Бизнесмен, подозреваемый в связях с корейской разведкой, обвиняется в поставках предметов роскоши в КНДР - в обход санкций США и ООН.

Молоток судьи

В США впервые в истории начался судебный процесс над гражданином Северной Кореи. Бизнесмен Мун Чхоль Мен обвиняется в отмывании денег с целью обхода санкций США и ООН, направленных на сдерживание ядерной программы КНДР. Мун был экстрадирован в США из Малайзии и в понедельник, 22 марта, предстал перед федеральным судом округа Колумбия в Вашингтоне.

По данным Департамента юстиции США, Мун Чхоль Мен был связан с Генеральным бюро разведки Северной Кореи. Ему предъявлено обвинение по шести пунктам, в том числе в отмывании денег и в сговоре с этой целью. В обвинительном заключении говорится, что Мун переехал в Малайзию из Сингапура, где он работал в фирме Sinsar Trading, которая, несмотря на санкции, занималась поставками предметов роскоши, в том числе дорогого алкоголя и табачных изделий в КНДР. Обвинение оценивает предполагаемые сделки по отмыванию денег в 1,5 млн долларов. Мун отрицает все обвинения, утверждая, что они политически мотивированы.

Обострение отношений между США, Малайзией и КНДР

В Северной Корее заявили, что прекратят дипломатические отношения с Малайзией после экстрадиции гражданина КНДР в США. В КНДР назвали этот шаг "гнусным деянием и непростительно тяжким преступлением", а Вашингтон - "закулисным манипулятором" и "главным виновником" произошедшего. Власти КНДР также заявили, что США "заплатят должную цену". Тем временем Куала-Лумпур предложил всем северокорейским дипломатам и их семьям покинуть страну в течение 48 часов.

Помощник генерального прокурора в Управлении национальной безопасности США Джон Демерс сказал, что действия Муна были направлены на то, чтобы уклониться от санкций США и ООН. "Мы продолжим использовать наши законы, чтобы защитить американский народ от уклонения от санкций и других угроз национальной безопасности", - говорится в заявлении.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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