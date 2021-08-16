Гражданин Германии ранен по дороге в аэропорт Кабула

Гражданин Германии получил огнестрельное ранение по дороге в аэропорт Кабула. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). Подробности происшествия пока неизвестны.

По словам Деммер, речь идет о гражданском лице. "Ему оказывают медицинскую помощь, но опасности для жизни нет. И он скоро покинет Афганистан", - отметила она.

Эвакуация из Афганистана

Германия начала эвакуацию своих граждан из столицы Афганистана после того, как боевики исламистского радикального движения "Талибан" установили контроль над городом. Первый самолет с сотрудниками посольства ФРГ вылетел из Кабула и приземлился в Катаре в ночь на понедельник, 16 августа. По данным на утро, 20 августа, бундесвер эвакуировал из Афганистана более 1640 человек. Речь идет как о гражданах Германии, так и о местных помощниках бундесвера и немецких неправительственных организаций. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) ранее оценило примерно в 10 тысяч человек число афганцев, которых Германии предстоит эвакуировать или принять в качестве беженцев.

19 августа стало известно, что талибы начали составлять черный список людей, которые работали на ключевых должностях при прежней власти либо сотрудничали с военнослужащими США и других стран НАТО. Как отмечается в докладе, подготовленном для ООН Норвежским центром глобального анализа (RHIPTO), в случае невозможности добраться до этих людей, целью талибов становятся их семьи. Так, на западе Афганистана убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста DW. Другие родственники журналиста, который в настоящее время уже находится в Германии, смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться от преследователей.

Смотрите также: