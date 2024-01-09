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Гражданку Беларуси обвинили в Польше в шпионаже

Ольга Лебедева
9 января 2024 г.

В Польше арестована белоруска, которая, по утверждению следствия, передавала КГБ данные о белорусской диаспоре. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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Варшава
В Варшаве задержана гражданка БеларусиФото: Pawel Brzeziñski/PAP/picture-alliance

Власти Польши предъявили обвинение в шпионаже гражданке Беларуси, задержанной в конце 2023 года. Женщину подозревают в предоставлении информации Комитету государственной безопасности в Минске, сообщила во вторник, 9 января, польская радиостанция RMF24. 

Задержанная передавала КГБ данные о белорусской диаспоре

По утверждению следствия, женщина на протяжении нескольких месяцев передавала белорусскому КГБ данные о  членах белорусской диаспоры в Польше, а также об организациях, объединяющих белорусов и граждан Польши белорусской национальности..

Обвиняемая была задержана польским Агентством внутренней безопасности 20 декабря. Обвинения ей предъявил прокурор Мазовецкого отделения департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве. Суд временно арестовал белоруску на три месяца.

Если вина задержанной будет доказана, ее могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет.

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