Гражданина Нидерландов в РФ арестовали на два месяца

64-летнего голландца обвиняют в применении "опасного для жизни насилия к полицейскому", ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба московских судов.

Таганский районный суд Москвы заключил под домашний арест на два месяца до 3 декабря гражданина Нидерландов Вана Вурдена Харри Йоханеса. Об этом вечером в пятницу, 4 октября, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Иностранца обвиняют в применении "опасного для жизни насилия к полицейскому", за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее госагентство "Интерфакс", голландец был задержан 3 октября, после того как сбил обозначающий парковочное место дорожный знак возле посольства Италии в центре Москвы. Охранявший посольство полицейский "сделал мужчине замечание", после чего Йоханес якобы ударил его в лицо.

Агентство РБК, чья версия произошедшего совпадает с "Интерфаксом", заявило, что в связи с инцидентом направило запрос в посольство Нидерландов. Однако информации о получении обратной связи на момент решения суда пока не озвучено. В свою очередь Telegram-канал Mash сообщал, что Йоханес споткнулся о пластиковый парковочный знак, когда проходил мимо итальянского посольства, после чего пнул его.

Гражданина США арестовали в августе по той же статье

Мещанский районный суд Москвы 15 августа отправил под стражу гражданина США Джозефа Татера по обвинению в применении насилия к представителю власти, сообщала пресс-служба судов, также "на срок 2 месяца, то есть до 14 октября 2024 года".

Как сообщало издание "Медиазона", по версии следствия, ночью 12 августа он пытался заселиться в гостиницу Radisson Blu Olympiyskiy, но получил отказ из-за отсутствия у него "миграционной карты", из-за чего стал возмущаться. Вызванные сотрудниками отеля полицейские доставили гражданина США в отдел для составления протокола, где он якобы ударил сотрудницу полиции в предплечье.

В тот же день представитель Госдепартамента США Ведант Патель на общей пресс-конференции сообщил журналистам, что Вашингтону известно об аресте Татера в Москве и что Госдеп настоятельно рекомендует американским гражданам избегать поездок в Россию.

МИД Германии: существует риск произвольных арестов

Министерство иностранных дел Германии еще весной ужесточило рекомендации по поездкам в Россию и теперь "категорически" не рекомендует путешествия в РФ. Изменение внесено "в связи с продолжающимся ухудшением ситуации" и "ростом числа произвольных арестов", сообщило ведомство 6 марта.

В обновленных рекомендациях МИД ФРГ подчеркивается, что существует риск произвольных арестов как для граждан Германии, так и для людей с двойным гражданством. "Граждане Германии и России с двойным гражданством должны учитывать, что российские власти рассматривают их исключительно как граждан России. Это касается и случаев возможного призыва в российские вооруженные силы. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", - отмечается на сайте МИД.