Узбекистанец приговорен судом за службу в армии РФ

Осужденный участвовал по контракту в войне в Украине на стороне России. Уголовный кодекс Узбекистана запрещает гражданам этой страны служить в силовых структурах других государств.

Андижанский городской суд по уголовным делам приговорил к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы гражданина Узбекистана, который, подписав контракт с российской армией, участвовал в войне против Украины. Уголовный кодекс Узбекистана запрещает гражданам этой страны служить в армиях и других силовых структурах иностранных государств.

Летом 2023 года "39-летний Т. А. из Мархаматского района" заключил контракт с Вооруженными силами России в Москве, куда приехал в поисках сезонной работы, пишет в субботу, 4 января, издание "Газета.uz". По условиям договора ему полагалось 450 тысяч рублей "боевых" в месяц, рассказал подсудимый. Но он получил лишь два платежа по 150 тысяч рублей, затем выплаты прекратились.

В Шахтерске и Бахмуте, где он "познакомился с таджикистанцами и другими иностранцами", узбекистанец участвовал в боях и: по его словам, "убил более десяти украинских солдат". В декабре 2023 года он вернулся в Узбекистан, где добровольно сдался правоохранительным органам. Суд учел явку с повинной как смягчающее обстоятельство.

Теперь Т.А, согласно приговору, запрещено покидать место проживания, за исключением времени, необходимого для работы или учёбы, а также для поездок к месту работы или учёбы и возвращения домой. Ему запрещено также менять место жительства без согласия контролирующего органа и покидать территорию Андижанской области.

Уголовная ответственность за участие в войне в Украине

Власти Узбекистана неоднократно предупреждали граждан об уголовной ответственности за участие в войне в Украине на любой стороне. В ноябре суд в Ферганской области приговорил местного жителя к пяти годам колонии за службу в российской армии по контракту. В октябре житель Самаркандской области получил три года по аналогичному обвинению. В сентябре суд в Ташкенте приговорил к ограничению свободы наемника ЧВК "Вагнер". Тот не успел принять участие в войне, но участвовал в мятеже ЧВК и марше на Москву.

Поступали многочисленные сообщения о том, что российские власти вербуют мигрантов для участия в войне против Украины, угрожая им депортацией и другими наказаниями, или, напротив, обещая за подписание контракта российское гражданство.