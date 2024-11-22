За что в Азербайджане арестовали гражданина Германии

Уже почти полтора года в следственном изоляторе в Азербайджане содержится гражданин ФРГ Хамза Мамедли. Он приехал в Баку на свадьбу и был задержан. DW рассказывает подробности дела.

Властям Германии известно об одном-единственном гражданине ФРГ, который находится в заключении в Азербайджане. Однако активно вступиться за него Берлин не может. DW рассказывает, почему сложилась такая ситуация и что вообще известно об этом кейсе.

33-летний Хамза Мамедли переехал из Азербайджана в Германию в 2015 году, выучился в медицинском колледже и работал помощником врача в клинике в Кройцберге. В феврале 2023-го он получил немецкое гражданство, сохранив при этом азербайджанское. Через полгода, 1 июля 2023 года, Хамза впервые за много лет прилетел в Баку на собственную свадьбу - и был арестован сразу по прибытии, прямо в аэропорту.

Выяснилось, что еще 18 июля 2018 года против Хамзы Мамедли было заведено уголовное дело по статьям 214-2 ("Публичные призывы к терроризму") и 281 ("Публичные призывы, направленные против государства") УК Азербайджана. Он был заочно взят под стражу и объявлен в розыск.

"Ни Хамза, ни мы, его семья, ничего обо всем этом не знали. Нам никто ничего не сообщил. Мы узнали об этом только пять лет спустя, когда Хамзу арестовали", - рассказывает его мать Хиджран Мамедова.

"Гянджинское дело"

3 июля 2018 года в городе Гянджа на западе Азербайджана было совершено покушение на тогдашнего главу исполнительной власти Эльмара Велиева. Стрелявший в него местный житель Юнис Сафаров позже объяснил это тем, что чиновник скверно обращался с горожанами.

Полиция Азербайджана (фото из архива) Фото: Reuters/A. Karimov

За арестом Сафарова последовала акция протеста, переросшая в массовые беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых погибли двое полицейских. В итоге, помимо нападавшего, были арестованы еще около 70 человек.

"Гянджинское дело" прогремело тогда на всю страну, став одним из самых серьезных инцидентов такого рода за последние 10-15 лет.

Именно в антигосударственных призывах в соцсетях в контексте этих событий и обвиняется Хамза Мамедли. По версии следствия, эти призывы он публиковал на специально открытых для этого страницах в Facebook.

Но по словам матери, Хамза, уже живший на тот момент в Германии, вообще не знал о происходящем в Гяндже, а Facebook-страницы, о которых идет речь, - либо фейковые, либо вообще никогда не существовали.

"Неудачное" фото

Хиджран Мамедова говорит, что в Службе госбезопасности Азербайджана (СГБ) ей показали фотографии, на которых Хамза изображен вместе с известными азербайджанскими политэмигрантами и критиками властей на мероприятии в честь 135-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде - одного из отцов-основателей Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.)

Именно с этими фото женщина связывает арест своего сына, добавляя, что на то мероприятие Хамза, никогда не занимавшийся и не интересовавшийся политикой, попал случайно.

Также, по ее словам, в качестве улик правоохранители использовали два злобных комментария, оставленные Хамзой в 2016 году под публикациями азербайджанских медиа - в адрес (уже бывшего) депутата парламента и применявших насилие полицейских. "Якобы экспертиза признала это "частично антигосударственными призывами". И теперь на суде мусолят эти два комментария. Вызывают в качестве свидетелей всех, кто их лайкнул, и спрашивают, почему они это сделали. Доказать вину моего сына в инкриминируемых ему преступлениях они не могут", - заявляет Хиджран Мамедова.

Видимость борьбы с эмигрантами-диссидентами?

Вугар Асланов - армейский друг Хамзы, также живущий сейчас в Германии, тоже утверждает, что тот не занимался никой политической деятельностью или активизмом, не входил ни в какие политические организации и группы: "И на Facebook он писал почти исключительно о футболе. Ну и еще пару раз в год - про Мамеда Эмина Расулзаде, которого очень уважает. Но никаких постов с критикой (азербайджанских. - Ред.) властей у него никогда не было".

Один из политэмигрантов, с которым сфотографировался Хамза на том юбилее, - активист Турал Садыглы. По его мнению, арестовав Хамзу, СГБ просто "имитирует бурную деятельность".

"Они пытаются показать главе государства, что борются с эмигрантами-диссидентами. Но до настоящих критиков властей и активистов у них руки не доходят. Поэтому они отлавливают людей, никакого отношения к политике не имеющих, и арестовывают их, просто чтобы отчитаться", - считает Садыглы.

Второе гражданство не считается

В Азербайджан Хамза Мамедли приехал не по азербайджанскому паспорту, а как гражданин Германии, получив визу. Но азербайджанское законодательство не признает двойное гражданство и не считает обладателя второго паспорта иностранным гражданином. То есть, по закону, для Баку Хамза остается исключительно "своим".

Хиджран Мамедова жалуется, что в консульстве Германии в Азербайджане, куда они обратились, им ничем не помогли: "И за все то время, что мой сын находится в следственном изоляторе, представители консульства лишь дважды его навестили".

В министерстве иностранных дел ФРГ на запрос DW ответили, что им известно о ситуации с Хамзой Мамедли - единственным, по сведениям Берлина, гражданином Германии, арестованным в Азербайджане. Однако немецкое правительство не имеет возможности активно вмешиваться, поскольку Мамедли является также и гражданином Азербайджана и в таком качестве проходит по данному уголовному делу, уточнили в МИД.

"Федеральное министерство иностранных дел и посольство Германии в Баку внимательно следят за этим делом и интенсивно и на высоком уровне работают с азербайджанскими властями в поддержку г-на Мамедли", - говорится в ответе министерства.

Следующее заседание суда над Хамзой Мамедли назначено на начало декабря.