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Гражданами ФРГ в 2023 году стали более 200 тысяч человек

Сергей Гуща
28 мая 2024 г.

Более трети новых граждан Германии - выходцы из Сирии. Немецкие паспорта в прошлом году получили также 5900 украинцев.

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Паспорт гражданина ФРГ
Фото: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Рекордное число иностранцев получили немецкое гражданство в 2023 году. Около 200,1 тысячи человек из 157 стран стали гражданами ФРГ, сообщило во вторник, 28 мая, Федеральное статистическое ведомство (Destatis). По его данным, по сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 31 тысячу человек или 19 процентов.

Более трети новых граждан Германии (38% или более 75 тысяч человек) - родом из Сирии. Их число выросло на 56 процентов по сравнению с 2022 годом. В 2021 году по сравнению с предыдущим годом число сирийцев, принявших немецкое гражданство, увеличилось в семь раз. В Destatis такое развитие объясняют тем, что все больше людей, бежавших в Германию в 2014-2016 годах от войны в Сирии, выполняют критерии на получение гражданства ФРГ по сроку пребывания в стране и знанию немецкого языка.

Немецкие паспорта получили 5900 украинцев

На втором месте по численности - выходцы из Турции и Ирака. Немецкие паспорта получили соответственно по 10 700 человек из этих стран. При этом число украинцев, принявших гражданство ФРГ, в прошлом году увеличилось на 6 процентов до 5900 человек. В 2022 году вследствие российской агрессии число новых немецких граждан украинского происхождения резко выросло с 900 (в 2021 году) до 5600 человек.

Среди получивших гражданство 55 процентов - мужчины и 45 процентов - женщины. Их средний возраст составляет 29,3 года, в то время как средний возраст немцев - 44,3 года. На момент получения немецкого паспорта большинство соискателей прожили в Германии около 11 лет. Более 80 процентов из них сохранили свое прежнее гражданство. 

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