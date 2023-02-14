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Флаг КанадыФото: LARS HAGBERG/REUTERS
ПолитикаКанада

Граждан Канады призвали воздержаться от поездок в Беларусь

Екатерина Венкина
27 мин. назад

Канадцам посоветовали покинуть Беларусь в ближайшее время. Кроме того, их призвали воздержаться от поездок в Беларусь из-за риска "произвольного применения местных законов" и войны России в Украине.

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Власти Канады призвали своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь из-за риска "произвольного применения местных законов" и войны России в Украине. Рекомендации размещены на сайте правительства Канады. В понедельник, 13 февраля, аналогичное предупреждение обнародовал МИД Франции. Канадцам, находящимся на территории Беларуси, посоветовали покинуть ее в ближайшее время, а до этого принять меры предосторожности.

Возможности посольства Канады в Польше по предоставлению консульских услуг в Беларуси крайне ограничены, предупредили в кабмине. "Вы не должны рассчитывать на то, что правительство Канады поможет вам покинуть страну", - добавили там.

Рекомендации остающимся

Тем, кто решит остаться в Беларуси, советуют следить за новостями, иметь достаточный запас наличных, предметов первой необходимости и лекарств, быть готовым при необходимости найти укрытие, а также - к возможным сбоям в работе транспорта и основных служб.

До этого сходный призыв озвучил МИД Франции. "В контексте вооруженного наступления, начатого Россией против Украины, и закрытия белорусского воздушного пространства, любые поездки в Беларусь официально не рекомендуются", - указали в ведомстве. Гражданам Франции предлагалось незамедлительно покинуть Беларусь автомобильным транспортом через пункты пересечения границы с Литвой, Польшей или Латвией.

Гражданам США посоветовали уехать из России

Американское посольство в Москве 13 февраля рекомендовало гражданам США покинуть Россию из-за "непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину", а также отказаться от поездок в РФ.

Граждан США предупредили о риске неправомерных задержаний. В диппредставительстве также указали на возможность мобилизации лиц с двойным гражданством США и РФ.

Ранее, 17 января, один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала DW, что на территории Беларуси могут находиться 12 000 российских военных. "Мы постоянно получаем информацию от сети наших волонтеров, которые наблюдают за военными учениями (России и Беларуси. - Ред.), прибытием эшелонов с военной техникой и российскими солдатами", - отметила Тихановская. "Наша задача - в том, чтобы не допустить вовлечение белорусских вооруженных сил в эту войну", - добавила она.

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