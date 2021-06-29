Госсекретарь США пообещал ответить на возможные атаки РФ

Если Россия продолжит атаки на США или совершит действия, подобные хакерскому взлому компьютерной системы компании SolarWinds, вмешательству в выборы или агрессии против оппозиционного политика Алексея Навального, Вашингтон будет готов дать ей ответ. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью итальянской газете La Reppubblica, опубликованном в печатном варианте издания во вторник, 29 июня.

В то же время Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты надеются на стабильные и взаимовыгодные отношения с Москвой.

Комментируя отношения между США и Китаем, глава американского Госдепартамента пообещал, что Вашингтон не будет ставить ни одну страну мира перед выбором между ним и Пекином. "Тем не менее, правдой является и то, что, когда мы имеем дело с Китаем - как оппонентом, соперником или партнером, - мы можем быть гораздо эффективнее, действуя сообща", - резюмировал он.

В настоящее время Энтони Блинкен находится с визитом в Италии. Он прибыл в страну 27 июня для встречи с ее руководством, а также папой римским Франциском и рядом министров стран-членов "большой двадцатки".

Визит Энтони Блинкена в Германию

Ранее, 23 июня, Блинкен в рамках своего европейского турне посетил Берлин, где, кроме прочего, побывал у Мемориала жертвам Холокоста и обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Масом (Heiko Maas) важность совместной культуры памяти. Кроме того, глава американской дипломатии встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). В беседе с Меркель он высоко оценил перспективы сотрудничества Соединенных Штатов с ФРГ: "У США нет лучшего партнера и лучшего друга, чем Германия".

Это был первый визит Энтони Блинкена в Германию в должности главы Госдепа США.

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