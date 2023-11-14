Госсекретарь США пообещал Украине помощь грядущей зимой

На фоне сложностей с финансированием Энтони Блинкен пообещал Киеву помощь, чтобы пережить вероятные зимние обстрелы со стороны России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком пообещал Киеву поддержку и помощь зимой, чтобы справиться с вероятными российскими обстрелами гражданской инфраструктуры страны. Об этом сообщает агентство AFP в понедельник, 13 ноября.

"Во всех наших разговорах с украинским правительством мы ясно даем понять, что продолжим поддерживать их", - прокомментировал переговоры представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. По его словам, Блинкен обсудил с Ермаком шаги, которые Вашингтон может предпринять вместе с Киевом, чтобы укрепить украинскую инфраструктуру к предстоящей зиме.

"Конечно, мы видели прошлой зимой, как Россия пыталась разрушить энергетические объекты в Украине. Они вполне могут снова сделать это", - заявил Миллер.

Ермак: Зимой Украина нуждается в ПВО

Ермак назвал встречу с Блинкеном "важной и продуктивной" и выразил благодарность "администрации президента США Джо Байдена, обеим палатам Конгресса США и всему американскому народу за беспрецедентную помощь".

"С приближением зимы мы ожидаем усиления российского ракетного террора. Поэтому очень нуждаемся в системах ПВО и ПРО, которые защитят украинские города, ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты "зернового коридора", - написал Ермак в Telegram-канале.

Проблемы с финансированием американской помощи Украине

Белый дом по-прежнему не может договориться с республиканцами о продолжении финансирования военной помощи Украине. В конце октября Палата представителей, где большинство у республиканцев, поддержала законопроект о выделении 14,3 млрд долларов (13,5 млрд евро) на помощь Израилю в его борьбе против палестинской террористической организации ХАМАС без одновременного выделения помощи Украине, чего пытался добиться Белый дом. В свою очередь Сенат, где преимущество у демократов, заблокировал законопроект без помощи Киеву.

При этом власти США уже израсходовали около 96 процентов из 60 млрд долларов (56,6 млрд евро), утвержденных Конгрессом на помощь Украине.

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