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Блинкен: Украина получит военную помощь на 2 млрд долларов

Сергей Ромашенко
15 мая 2024 г.

Госсекретарь США объявил о выделении пакета военной помощи в ходе визита в Киев. По словам Блинкена, цель этого пакета - незамедлительно обеспечить Украину оружием и инвестировать в инфраструктуру этой страны.

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Энтони Блинкен пообещал Украине 2 млрд долларов
Энтони Блинкен пообещал Украине 2 млрд долларовФото: Brendan Smialowski/REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму в два млрд долларов. Этот пакет призван незамедлительно обеспечить Украину вооружениями, помочь Киеву в закупке оружия в других странах и инвестировать средства в украинскую инфраструктуру, заявил глава американского внешнеполитического ведомства в ходе визита в Киев в среду, 15 мая.

"Мы работаем над тем, чтобы Украина уже сегодня добилась успеха на поле боя", - сказал Блинкен, в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Одновременно госсекретарь подчеркнул важность создания потенциала, который позволит Украине в будущем сдерживать и отражать нападения на свою территорию и реализовать право украинского народа самостоятельно определять свое будущее.

Накануне Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это уже четвертый визит госсекретаря США в Киев с начала войны России против Украины в феврале 2022 года. Это также первый его визит в украинскую столицу с тех пор, как Конгресс США после многомесячной задержки одобрил выделение военной помощи Киеву на сумму в 61 млрд долларов.

Трудности Украины на поле боя

Украина, испытывающая нехватку вооружений, боеприпасов и солдат уже несколько месяцев находится в обороне, сдерживая натиск российских войск. На прошлой неделе Россия, уже более двух лет ведущая агрессивную войну против Украины, открыла новый фронт в Харьковской области и захватила в приграничном регионе около десяти украинских деревень. Солдаты ВСУ были вынуждены покинуть некоторые позиции. Зеленский в связи с тяжелым положением на фронте отменил все зарубежные поездки в ближайшие дни.

Дмитрий Кулеба, в ходе совместной пресс-конференции с Блинкеном, вновь заявил, что Украина остро нуждается еще в семи зенитно-ракетных комплексах Patriot, добавив, что еще две такие системы необходимы для обороны Харьковской области. Он также призвал союзные страны ускорить поставки обещанных вооружений Украине.

 

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