Госсекретарь США Блинкен ведет переговоры в Пекине

Энтони Блинкен стал первым американским дипломатом такого уровня, посетившим Китай за минувшие пять лет. США настроены на поддержание открытых линий связи для "ответственного выстраивания" отношений с Пекином.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 18 июня, начал переговоры в Пекине, став первым американским дипломатом такого уровня, посетившим Китай за минувшие пять лет. В ходе визита Блинкен обсудит с высокопоставленными чиновниками КНР важность поддержания открытых линий связи для "ответственного выстраивания" отношений между Вашингтоном и Пекином, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Глава американской дипломатии встретился с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в государственной резиденции Дяоюйтай. Министры прошли по красной ковровой дорожке и пожали друг другу руки рядом с парой национальных флагов.

Администрация США хочет избегать "просчетов"

Ранее Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена будет стремиться избегать "просчетов" и "ответственно выстраивать" отношения с КНР. "Интенсивная конкуренция требует устойчивой дипломатии для обеспечения того, чтобы соперничество не переходило в конфронтацию или конфликт", - добавил госсекретарь США. В Вашингтоне хотят остановить раскручивание "нисходящей спирали" в двусторонних отношениях.

В воскресенье, 18 июня, запланирован рабочий ужин Блинкена с Цинь Ганом. На следующий день, 19 июня, - дополнительные переговоры с главой МИД КНР, встречи с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ваном И, а также, возможно, председателем КНР Си Цзиньпином. Последняя встреча пока официально не подтверждена. Ван И отвечает, в частности, за продвижение китайского "мирного плана" по Украине.

Байден рассчитывает на встречу с Си

В преддверии визита президент США Джо Байден сказал, что рассчитывает на встречу с Си. До этого лидеры виделись в ноябре 2022 года в кулуарах саммита G20 на Бали, где договорились о визите Блинкена.

"Надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев снова встречусь с Си и поговорю о законных разногласиях, которые у нас есть, а также о том, в каких областях мы можем найти общий язык", - отметил глава американского государства. Он приуменьшил значение эпизода с китайским воздушным шаром - разведчиком в феврале этого года. Инцидент был для Китая "скорее неловким, чем преднамеренным", отметил Байден.

Оба лидера, вероятно, примут участие в саммите G20 в сентябре в Нью-Дели, отмечает агентство AFP, Си также приглашен посетить Сан-Франциско в ноябре, когда Соединенные Штаты будут проводить форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

КНР: США не должны вести дела с Китаем "с позиции силы"

В преддверии визита Блинкена представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о готовности Пекина к переговорам, но с определенными условиями.

"Нельзя говорить одно, а делать другое", - подчеркнул китайский дипломат. Вашингтону также следует "отказаться от иллюзии", что возможно "вести дела с Китаем с позиции силы", добавил он. "КНР и США должны развивать отношения на основе взаимного уважения и равенства, уважать различия в истории, культуре, социальной системе, путях развития и учитывать основные интересы и основные проблемы друг друга", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

Отказ от визита в феврале

В начале нынешнего года Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. Свое решение он назвал реакцией на "присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара".

Китайское руководство отвергло обвинения Вашингтона и американских СМИ как "безосновательные спекуляции и пропаганду", заявив, что инцидент использован в качестве "предлога для очернения Китая".

Вашингтон принял меры сдерживания разведдеятельности Китая

Позднее, 12 июня, Блинкен подтвердил, что администрация США приняла меры сдерживания разведдеятельности Китая.

Он сообщил, что после вступления Джо Байдена в должность президента в начале 2021 года администрация США была проинформирована об усилиях Пекина по расширению логистической базы по всему миру для сбора разведданных в военных целях. При этом в 2019 году Китай "провел модернизацию своих учреждений по сбору разведданных на Кубе", указал он.

По словам госсекретаря, Белый дом пришел к выводу, что, несмотря на некоторые усилия прежней администрации, не было принято достаточных мер против действий КНР, поэтому нынешний президент поручил начать более прямое противодействие.

С тех пор был предпринят ряд шагов, о которых не сообщалось официально и которые принесли результаты, отметил далее Блинкен, не пожелав вдаваться в детали. Он также указал, что Вашингтон контактировал с правительствами стран, которые рассматривали возможность разместить на своей территории базы китайских разведслужб. "Наши эксперты считают, что наши дипломатические усилия замедлили эти попытки КНР", - заявил он.

Визит Энтони Блинкена в КНР продлится два дня. Кроме того, до 21 июня он посетит Лондон. Там Блинкен примет участие в конференции по восстановлению Украины, чтобы помочь мобилизовать международную поддержку Киеву со стороны государственного и частного сектора. Госсекретарь США встретится с коллегами из Великобритании, Украины и других стран - партнеров и союзников Вашингтона, уточнили в Госдепартаменте.

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