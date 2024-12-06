Госсекретарь Совбеза: У Лукашенко есть своя "красная кнопка"

У правителя Беларуси Александра Лукашенко, как и у президента России Владимира Путина, имеется собственная "красная кнопка" и свой "ядерный чемоданчик". Об этом сообщил в пятницу, 6 декабря, отвечая на вопрос журналистов, госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

У каждого из лидеров двух стран имеются свои обязанности, права и задачи по защите своего народа и суверенитета, добавил он. Ядерное оружие, размещенное на белорусской территории, вправе применить только глава государства, подчеркнул Вольфович.

Российское ядерное оружие в Беларуси

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси. В Евросоюзе оценили соглашение двух стран как новую провокацию в контексте агрессии РФ против Украины.

В минувшем январе Минск включил возможность применения ядерного оружия в новую версию своей военной доктрины. В мае Беларусь объявила о "внезапной проверке" тактического ядерного оружия, а Россия провела учения с тактическим ЯО неподалеку от украинской границы.

К тактическому ядерному оружию относятся ядерные боеприпасы, средствами доставки которых являются ракеты относительно малой дальности (не стратегические межконтинентальные ракеты). В отличие от стратегического оружия, мощность тактического ЯО не превышает нескольких килотонн в тротиловом эквиваленте.

Обновленная ядерная доктрина России

В конце сентября президент России заявил, что Москва оставляет за собой право на применение ядерного оружия против неядерных государств, в том числе в случае агрессии против Беларуси. Кремль заявил, что этот вопрос согласован с Минском. В ноябре Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.