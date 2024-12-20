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Госреестры Украины подверглись масштабной кибератаке из РФ

Роман Сулима
20 декабря 2024 г.

Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что российские хакеры совершили попытку нарушить работу критически важной инфраструктуры Украины. Время восстановления составит до двух недель, уточнила она.

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Образ киберпреступника
Глава Минюста Украины обвинила в кибератаке российских хакеровФото: Kacper Pempel/REUTERS

Государственные реестры Украины подверглись наиболее масштабной за последнее время кибератаке. Об этом вечером в четверг, 19 декабря, сообщила в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. "В результате целенаправленной атаки временно приостановлена работа Единого и Госреестров, входящих в юрисдикцию Минюста Украины. Сейчас совместно с командой и специалистами других сервисов согласовываем работу по противодействию кибератакам и восстановлению систем", - говорится в сообщении.

Министр сообщила также, что целью этих действий была попытка сорвать работу критически важной инфраструктуры Украины, уточнив, что "уже понятно, что атака была совершена россиянами".

Работы по восстановлению реестров составят до двух недель

В настоящий момент специалисты работают "в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа" к поврежденным реестрам. По предварительной оценке, отметила Стефанишина, угроз функционирования другим ресурсам нет. В первую очередь, по ее словам, будут восстановлены Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей и Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

"Время первоочередного восстановления будет составлять ориентировочно до двух недель", - сообщила чиновница. Она заверила, что после полного восстановления будет проведен основательный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем. "Враг пытается использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за рубежом. Спасибо гражданам за понимание. Обо всех важных обновлениях будем информировать дополнительно", - подытожила Стефанишина.

В свою очередь украинский портал "Дія" проинформировал пользователей, что в связи с вынужденным обновлением государственных реестров в приложении временно не работает часть сервисов, передает агентство "Укринформ".

 

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