Госдума запретила услуги суррогатных матерей для иностранцев

Государственная дума РФ в четверг, 8 декабря, приняла в третьем чтении закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев. Согласно этому документу, такими услугами могут пользоваться лишь женатые россияне и одинокие россиянки, которые по состоянию здоровья не могут выносить либо родить ребенка самостоятельно.

Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут также супружеские пары, где один из супругов иностранец, а второй - гражданин РФ. Закон разрешает быть суррогатными матерями только гражданкам России. Дети, рожденные такими матерями, будут получать российское гражданство по рождению.

По мнению авторов закона, обязательное получение гражданства РФ такими детьми позволит осуществлять необходимый контроль за их дальнейшей судьбой в случае их вывоза за границу.

Предотвращение торговли детьми

Один из соавторов закона, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, заявил, что запрет суррогатного материнства для иностранцев - вынужденная мера, поскольку без него российское государство не может защитить права ребенка, рожденного суррогатной матерью, после его вывоза за рубеж.

Со своей стороны председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что запрет суррогатного материнства для иностранцев "позволит предотвратить торговлю российскими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары за границей или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы".

Резонансное дело о суррогатном материнстве

Одно из самых резонансных дел, связанных с суррогатным материнством в РФ, началось в январе 2020 года, когда в подмосковной квартире были обнаружены четыре младенца, один из которых умер от синдрома внезапной смерти новорожденного. Следственный комитет РФ тогда возбудил уголовное дело о торговле детьми, указывая, что обнаруженных в квартире младенцев родили суррогатные матери для семей из Таиланда и Филиппин.

По делу о торговле детьми проходят восемь врачей, подозреваемых в нарушении законов в области вспомогательных репродуктивных технологий в 2014-2020 годах. Организатором этой группы следствие называет юриста Константина Свитнева, чья компания оказывала сопровождение приемным родителям.

В мае нынешнего года один из фигурантов дела - Кирилл Анисимов - был приговорен к шести годам колонии строгого режима. Он работал переводчиком в компании Свитнева и заключил сделку со следствием. Сам Константин Свитнев находится за границей.

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