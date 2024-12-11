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Госдума запретила принимать в школы не говорящих по-русски

Николай Линке
11 декабря 2024 г.

Новое правило касается детей иностранных граждан, которые хотят учиться в России. Прежде чем зачислить ребенка в школу, будет проведена проверка законности его нахождения на территории РФ.

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Reportage aus dem Zentrum "Gleiche Kinder" ("Такие же дети") für Migranten- und Flüchtlingskinder in Moskau"
Фото: Zentrum Gleiche Kinder

Государственная дума РФ запретила принимать в школы детей иностранных граждан без подтверждения знания русского языка. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил в Telegram спикер ГД Вячеслав Володин.

Соответствующий законопроект одобрен Госдумой сразу во втором и третьем чтении. За проголосовали 409 депутатов, против - лишь один.

"Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка", - написал Володин. Он добавил, что с начала года ГД приняла уже 14 законов, "направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией".

Как будут проверять знание языка?

Закон вступит в силу 1 апреля 2025 года. По данным ТАСС, теперь перед зачислением в первый класс дети иностранцев должны будут пройти в школах тест на знание русского языка. Утверждается, что он будет бесплатным. Порядок тестирования еще не установлен.

"Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ", - цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

Как российские власти борются с нелегальной миграцией

Тренд на ужесточение миграционной политики в России усилился после терактов в "Крокус Сити Холле" и Дагестане. Вину за преступления глава СК Александр Бастрыкин возложил на "исламистов" и незаконную миграцию. В июле 2024 года он направил в Госдуму 18 предложений по изменению и дополнению миграционной политики в России, а в октябре часть из них начали рассматривать в виде отдельных законопроектов.

В частности, предлагается повысить уголовную ответственность как для самих мигрантов и признать их нелегальное пребывание в России "отягчающим обстоятельством", так и жестче наказывать за фиктивную регистрацию иностранцев.

 

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