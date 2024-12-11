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Госдума запретила обращаться к чиновникам по email

11 декабря 2024 г.

Теперь россияне смогут обращаться в государственные органы только устно, бумажным письмом, на "Госулугах" или через сайты госорганов.

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Заседание Госдумы в сентябре 2023 года
Заседание Госдумы в сентябре 2023 годаФото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Государственная дума РФ одобрила законопроект о запрете направлять обращения чиновникам через электронную почту. Соответствующий документ принят во вторник, 10 декабря, сразу во втором и третьем чтениях, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Согласно законопрокету, граждане РФ смогут обращаться в госорганы, органы местного самоуправления и к чиновникам с предложением, заявлением или жалобой только четырьмя способами: устно при личном обращении, бумажным письмом, через "Госуслуги" или же через портал госоргана в интернете.

При этом ответ от властей по-прежнему можно получить на email. Для обращений к силовикам и в спецслужбы может быть установлен особый порядок, отмечает РАПСИ.

Смысл изменений - борьба со спамом

"Главная задача изменений - противодействие массовой спам-рассылке. Сегодня большое количество обращений в электронной форме поступает в органы власти всех уровней. Это не всегда реальные жалобы людей, а зачастую "анонимки" - немотивированные массовые обращения", - цитирует РАПСИ мотивировку решения Госдумы.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 30 марта 2025 года. Как отмечает The Moscow Times, к этому сроку на "Госуслугах" должна появиться возможность направлять электронные обращения во все государственные и муниципальные органы власти. Одновременно средний срок рассмотрения электронных обращений планируют сократить с 30 до 10 дней.

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