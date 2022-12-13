Госдума РФ обсуждает закон о "защите русского языка"

Госдума приняла в первом чтении законопроект о неиспользовании на государственном уровне иностранных слов

Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий использование иностранных слов на государственном уровне. Сообщение об этом появилось на сайте Госдумы во вторник, 13 декабря. Исключение составят слова, не имеющие в языке общеупотребительных аналогов и содержащиеся в нормативных словарях.

"Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", - уточняется в документе. Требования к составлению таких словарей и их утверждение будет определяться правительством РФ.

Новые нормы должны будут применяться в деятельности госорганов, судах, СМИ, кино, рекламе и других сферах, которые прописаны в статье 3 закона "О государственном языкеРоссийской Федерации".

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