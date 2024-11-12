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Госдума РФ приняла закон о запрете "пропаганды чайлдфри"

Александра Иванова
12 ноября 2024 г.

За "пропаганду чайлдфри" назначены штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей - для должностных лиц и до 5 млн рублей - для юридических лиц.

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Госдума РФ во время одного из заседаний
Госдума РФ во время одного из заседанийФото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Госдума РФ во вторник, 12 ноября, приняла во втором, а затем - и в третьем, финальном, чтении законопроект о запрете так называемой "пропаганды идеологии чайлдфри". В поддержку проекта проголосовали 403 парламентария.

Новый закон запрещает распространять в интернете, кино, СМИ и рекламе информацию, "делающую привлекательной идею сознательного отказа от деторождения". Соответствующие поправки внесут в шесть федеральных законов, предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ (эта несуществующая организация признана в России экстремистской), смены пола. 

Кроме прочего, предусмотрено дополнить статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) положением об ответственности для сторонников идеи чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. За "пропаганду чайлдфри" назначены следующие штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч0 рублей - для должностных лиц и до 5 млн рублей - для юридических лиц.

В первом чтении законопроект о введении штрафов за "пропаганду чайлдфри" был принят 17 октября. В поддержку инициативы тогда высказались 388 депутатов из 450. Голосовавших против нее и воздержавшихся не было.

В июне заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов говорил, что движение "чайлдфри" должны признать в России "экстремистским" - по аналогии с "международным движением ЛГБТ".

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