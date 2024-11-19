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Госдума приняла закон о списании кредитов воюющим в Украине

Александра Иванова
19 ноября 2024 г.

Новый закон, принятый нижней палатой российского парламента, предусматривает списание просроченных кредитов на сумму до 10 млн рублей для мобилизованных, призывников и контрактников, воюющих в Украине.

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Заседание Государственной думы РФ (фото из архива)
Заседание Госдумы (фото из архива)Фото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Государственная дума РФ во вторник, 19 ноября, во втором и третьем чтении приняла закон, согласно которому с 1 декабря текущего года предусматривается списание просроченных кредитов на сумму до 10 млн рублей для мобилизованных, призывников (кроме курсантов) и контрактников, участвующих в войне России против Украины. Речь идет о кредитах, договоры по которым были заключены до 1 декабря 2024 года и по которым уже вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство.

"Списать могут до 10 млн рублей определенной категории граждан - это призывники на военную службу по мобилизации; военнослужащие по призыву (за исключением курсантов военных училищ или ВУЗов); иные граждане, не проходящие военную службу, но заключившие не ранее 1 декабря 2024 г. контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции, - уточняет агентство "Интерфакс". - Списание распространяется также на супругов этой категории граждан".

В сообщении о принятии закона на сайте Госдумы напоминают, что "в настоящее время исполнительное производство в отношении участников СВО (так власти России называют полномасштабную агрессию против Украины. -  Ред.) приостанавливается, но от исполнительского сбора они не освобождены". Этот сбор составляет 7% от взыскиваемой суммы или имущества, на которое наложено взыскание.

Принятый 19 ноября закон также увеличивает льготный период, в течение которого военнослужащий может обратиться за кредитными каникулами, - с 30 до 180 дней.

 

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