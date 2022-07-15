 Госдума РФ на экстренном заседании утвердила Мантурова на посту вице-премьера | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2022

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Россия

Госдума РФ на экстренном заседании утвердила Мантурова на посту вице-премьера

На внеочередном заседании Госдума РФ утвердила Дениса Мантурова на посту вице-премьера - министра промышленности и торговли. Кроме того, прошли голосования по целому ряду законопроектов.

Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Государственная дума России утвердила Дениса Мантурова на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли. За его кандидатуру на внеочередном заседании нижней палаты российскиого парламента в пятницу, 15 июля, проголосовали 394 депутата, один воздержался.

Новая должность заместителя председателя правительства введена тремя днями ранее, 12 июля, указом президента РФ Владимира Путина, согласно которому министр промышленности и торговли будет совмещать свою должность с постом вице-премьера. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова на рассмотрение в Госдуму.

14 июля Мишустин объяснил введение в структуре правительства этой должности необходимостью принятия быстрых решений в условиях беспрецедентных санкций против Москвы.

Денис Мантуров работает в правительстве РФ с 2007 года, должность министра промышленности и торговли он занимает с 2012-го.

Первое чтение прошел законопроет о сотрудниках ФСБ, "отражавших вторжение"

На внеочередном заседании Госдума проголосовала также за целый ряд законопроектов. В частности, в первом чтении был принят законопроект о признании ветеранами боевых действий сотрудников ФСБ, "отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции" в Украине. Документ также предлагает признать участниками боевых действий сотрудников ФСБ, которые "отражали вооруженные провокации на государственной границе и приграничных территориях", прилегающих к Украине и самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР".

Решение о внеплановом заседании Госдумы Совет нижней палаты парламента РФ принял менее чем через неделю после того, как Госдума официально закончила весеннюю сессию и за четыре дня до его проведения. Такая срочность объяснялась тем, что "накопились вопросы, требующие неотложного решения".

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